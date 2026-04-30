*12:38JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続落、アドバンテストが1銘柄で約277円分押し下げ

30日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり50銘柄、値下がり174銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は大幅続落。612.84円安の59304.62円（出来高概算13億8397万株）で前場の取引を終えている。

東京市場が休場前の28日の米株式市場でダウ平均は25.86ドル安、ナスダックは223.30pt安。原油や金利高、人工知能（AI）需要を巡る懸念が重しとなったほか、連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え、相場は終日軟調に推移した。昨日29日のダウ平均は280.12ドル安の48861.81ドル、ナスダックは9.44pt高の24673.24ptで取引を終了した。イラン和平合意期待の後退で原油価格や金利が上昇し、嫌気された。また、連邦公開市場委員会（FOMC）で3人の参加者が緩和バイアス文言に異議を唱えたことを受け金利先高観が一段と強まり株価の重しとなった。

昨日の東京市場が休場となる中、米株式市場の動向を横目に、30日の日経平均は432.75円安の59484.71円と続落して取引を開始した。朝方に下げ幅を広げた後は、59300円を挟んで軟調もみ合い展開となった。ホルムズ海峡の通航制限が長期化するとの見方が強まり、海外市場で原油価格や米長期金利が上昇したことが株価を抑える要因となった。さらに、日経平均は一昨日28日に3日ぶりに下落したものの依然高値警戒感があり、利益確定売りが出やすかった。

個別では、TDK＜6762＞、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、味の素＜2802＞、ルネサス＜6723＞、オムロン＜6645＞、安川電＜6506＞、ダイキン＜6367＞、三菱電＜6503＞、デンソー＜6902＞、住友不＜8830＞、大塚HD＜4578＞、エーザイ＜4523＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、フジクラ＜5803＞、東エレク＜8035＞、豊田通商＜8015＞、コナミG＜9766＞、ソニーG<6758>、アステラス薬<4503>、リクルートHD<6098>、トヨタ自<7203>、富士通<6702>、ディスコ<6146>、テルモ<4543>、KDDI<9433>、バンナムHD<7832>、コマツ<6301>などの銘柄が下落。

業種別では、陸運業、建設業、銀行業などが下落した一方で、金属製品、海運業、食料品の3業種のみ上昇した。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約277円押し下げた。同2位はフジクラ＜5803＞となり、東エレク＜8035＞、豊田通商＜8015＞、コナミG＜9766＞、ソニーG<6758>、リクルートHD<6098>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはTDK＜6762＞となり1銘柄で日経平均を約97円押し上げた。同2位はソフトバンクG<9984>となり、イビデン＜4062＞、キオクシアHD＜285A＞、信越化＜4063＞、味の素＜2802＞、ルネサス＜6723＞などがつづいた。

*11:30現在

日経平均株価 59304.62(-612.84)

値上がり銘柄数 50(寄与度+380.03)

値下がり銘柄数 174(寄与度-992.87)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6762＞ TDK 2870 193 97.05

<9984> ソフトバンクG 5355 87 69.99

＜4062＞ イビデン 13375 815 54.64

＜285A＞ キオクシアHD 37930 1610 37.78

＜4063＞ 信越化 7213 132 22.12

＜2802＞ 味の素 5023 256 17.16

＜6723＞ ルネサスエレクトロニ 3218 305 10.22

＜6645＞ オムロン 5572 271 9.08

＜9983＞ ファーストリテ 73260 90 7.24

＜6506＞ 安川電機 5570 189 6.34

＜4578＞ 大塚HD 11310 130 4.36

＜6902＞ デンソー 1876 29.5 3.96

<6752> パナHD 3150 89 2.98

<8031> 三井物産 5864 44 2.95

＜8830＞ 住友不動産 4817 44 2.95

＜6367＞ ダイキン工業 21950 85 2.85

＜6503＞ 三菱電機 6158 80 2.68

<8058> 三菱商事 4934 21 2.11

<6473> ジェイテクト 1872 62.5 2.10

<6504> 富士電機 12950 300 2.01

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 28600 -1150 -277.56

＜5803＞ フジクラ 5972 -309 -62.15

＜8035＞ 東エレク 44670 -480 -48.27

＜8015＞ 豊田通商 6006 -373 -37.51

＜9766＞ コナミG 19005 -785 -26.31

<6758> ソニーG 3093 -141 -23.63

<6098> リクルートHD 7229 -235 -23.63

<4503> アステラス製薬 2188.5 -117.5 -19.69

<6954> ファナック 6849 -112 -18.77

<6146> ディスコ 73730 -2710 -18.17

<7203> トヨタ自動車 3012 -100 -16.76

<4543> テルモ 1993.5 -62 -16.63

<6702> 富士通 3198 -495 -16.59

<6920> レーザーテック 43400 -930 -12.47

<7832> バンナムHD 3614 -107 -10.76

<6301> 小松製作所 6541 -315 -10.56

<9433> KDDI 2554 -25.5 -10.26

<1721> コムシスHD 5599 -235 -7.88

<4661> オリエンタルランド 2206 -228.5 -7.66

<7011> 三菱重工業 4570 -227 -7.61《CS》