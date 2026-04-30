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プリモグローバルホールディングス 「LAZARE DIAMOND」運営体制強化へ契約締結
記事提供元：フィスコ
*10:50JST プリモグローバルホールディングス---「LAZARE DIAMOND」運営体制強化へ契約締結
プリモグローバルホールディングス＜367A＞は28日、日本事業を担うプリモ・ジャパンが、ラザール・キャプラン・インターナショナルおよび同社日本支社のラザール・キャプラン・ジャパンと、「LAZARE DIAMOND」の運営体制強化に向けた契約を締結したと発表した。
プリモ・ジャパンは2023年9月、国内における「LAZARE DIAMOND」の商標権および関連権利の譲渡契約を締結し、日本で唯一のブランドオーナーとして製造、マーケティング、流通、販売などを担ってきた。一方、ダイヤモンドの調達や在庫管理など一部機能は、ラザール・キャプラン側が担当する体制となっていた。
今回の契約では、2023年9月締結の既存契約を変更し、従来ラザール・キャプラン側が担っていたダイヤモンドの調達・在庫管理機能についても、プリモ・ジャパンへ承継する体制へ見直す。
これにより、日本における「LAZARE DIAMOND」の運営体制を一体化し、調達から販売までのプロセスで迅速な意思決定を進め、中長期的なブランド価値向上と売上総利益の改善を通じ、収益基盤の強化につなげる。
また、プリモ・ジャパンはラザール・キャプラン・ジャパンが事業運営に用いていた在庫資産や一部設備を取得し、事業継続に必要な専門人財も受け入れる。《KT》
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