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出来高変化率ランキング（10時台）～北電事、DMPなどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～北電事、DMPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月30日 10:13 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1930＞ 北電事 648600 193979.54 175.8% 0.1091%
＜3652＞ DMP 198100 182218.12 168.46% 0.0232%
＜1660＞ MXS高利J 10777 49817.028 160.2% -0.004%
＜1482＞ 米債ヘッジ 94674 209303.295 153.52% -0.0056%
＜3529＞ アツギ 232400 56125.2 150.04% 0.0204%
＜1946＞ トーエネク 573200 441735.16 100.54% 0.0982%
＜2641＞ GXGリーダー 18232 27254.521 97.33% -0.0188%
＜6740＞ JDI 112090900 5236285.64 93.85% 0.3191%
＜2620＞ iS米債13 150610 51034.941 83.83% 0.0056%
＜5856＞ エルアイイエイチ 4622700 67357.04 78.87% 0.08%
＜6617＞ 東光高岳 350200 1014437.2 78.29% 0.0495%
＜6327＞ 北川精機 960400 1117611.18 77.99% 0.0834%
＜4362＞ 日精化 78900 95863.7 75.46% 0.0679%
＜1944＞ きんでん 1519200 5267917.74 72.86% 0.017%
＜1478＞ iS高配当 100222 215042.667 70.08% -0.0193%
＜9536＞ 西部ガスH 112500 146518.06 56.52% -0.0793%
＜2631＞ MXSナス100 13994 257748.236 54.29% 0.0151%
＜2212＞ 山崎パン 1139500 1980435.44 54.16% 0.0308%
＜1494＞ One高配 2929 72064.696 53.41% -0.0119%
＜4031＞ 片倉コープ 141700 107776.76 46.28% 0.0293%
<9505> 北陸電 1725500 914393.856 45.55% -0.1066%
<1827> ナカノフドー 33000 28452.68 44.64% 0.0014%
<8289> OlympicG 69400 39818.76 43.57% -0.0181%
<6262> PEGASUS 84200 43310.98 36.9% 0.0498%
<2216> カンロ 110400 87204.8 36.43% -0.0471%
<2359> コア 59500 71731.9 35.05% -0.0825%
<9267> ゲンキードラ 111100 282853 29.78% -0.0598%
<6266> タツモ 160600 351595.56 29.48% 0.0517%
<4479> マクアケ 321800 165588.34 28.83% -0.101%
<7510> たけびし 41600 65469.6 27.16% -0.0571%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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