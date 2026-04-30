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出来高変化率ランキング（10時台）～北電事、DMPなどがランクイン

2026年4月30日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～北電事、DMPなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月30日　10:13　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1930＞ 北電事　　　　　　 648600 　193979.54　 175.8% 0.1091%
＜3652＞ DMP　　　　　　　198100 　182218.12　 168.46% 0.0232%
＜1660＞ MXS高利J　　　　10777 　49817.028　 160.2% -0.004%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　94674 　209303.295　 153.52% -0.0056%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　232400 　56125.2　 150.04% 0.0204%
＜1946＞ トーエネク　　　　　573200 　441735.16　 100.54% 0.0982%
＜2641＞ GXGリーダー　　　18232 　27254.521　 97.33% -0.0188%
＜6740＞ JDI　　　　　　　112090900 　5236285.64　 93.85% 0.3191%
＜2620＞ iS米債13　　　　150610 　51034.941　 83.83% 0.0056%
＜5856＞ エルアイイエイチ　　4622700 　67357.04　 78.87% 0.08%
＜6617＞ 東光高岳　　　　　　350200 　1014437.2　 78.29% 0.0495%
＜6327＞ 北川精機　　　　　　960400 　1117611.18　 77.99% 0.0834%
＜4362＞ 日精化　　　　　　　78900 　95863.7　 75.46% 0.0679%
＜1944＞ きんでん　　　　　　1519200 　5267917.74　 72.86% 0.017%
＜1478＞ iS高配当　　　　　100222 　215042.667　 70.08% -0.0193%
＜9536＞ 西部ガスH　　　　　112500 　146518.06　 56.52% -0.0793%
＜2631＞ MXSナス100　　13994 　257748.236　 54.29% 0.0151%
＜2212＞ 山崎パン　　　　　　1139500 　1980435.44　 54.16% 0.0308%
＜1494＞ One高配　　　　　2929 　72064.696　 53.41% -0.0119%
＜4031＞ 片倉コープ　　　　　141700 　107776.76　 46.28% 0.0293%
<9505> 北陸電　　　　　　　1725500 　914393.856　 45.55% -0.1066%
<1827> ナカノフドー　　　　33000 　28452.68　 44.64% 0.0014%
<8289> OlympicG　　69400 　39818.76　 43.57% -0.0181%
<6262> PEGASUS　　　84200 　43310.98　 36.9% 0.0498%
<2216> カンロ　　　　　　　110400 　87204.8　 36.43% -0.0471%
<2359> コア　　　　　　　　59500 　71731.9　 35.05% -0.0825%
<9267> ゲンキードラ　　　　111100 　282853　 29.78% -0.0598%
<6266> タツモ　　　　　　　160600 　351595.56　 29.48% 0.0517%
<4479> マクアケ　　　　　　321800 　165588.34　 28.83% -0.101%
<7510> たけびし　　　　　　41600 　65469.6　 27.16% -0.0571%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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