*10:06JST 出来高変化率ランキング（9時台）～北陸電力、JDIなどがランクイン

北陸電力＜9505＞がランクイン（9時40分時点）。急落。一昨日取引終了後に、26年3月期決算を発表した。営業利益は874億円（前期比13.4％減）。従来予想は890億円だった。27年3月期営業利益は400億円（前期比54.3％減）予想。総販売電力の減少のほか、七尾大田火力発電所2号機停止の影響などを見込んでいる。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月30日 9:40 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1930＞ 北電事 574400 193979.54 160.68% 0.1225%

＜3652＞ DMP 177000 182218.12 154.77% 0.0016%

＜3529＞ アツギ 210400 56125.2 137.23% 0.0124%

＜1482＞ 米債ヘッジ 72974 209303.295 121.13% -0.0056%

＜2641＞ GXGリーダー 17864 27254.521 94.9% -0.0181%

＜2620＞ iS米債13 150200 51034.941 83.51% 0.0051%

＜6740＞ JDI 97775400 5236285.64 77% 0.3191%

＜1946＞ トーエネク 452300 441735.16 71.47% 0.1198%

＜1478＞ iS高配当 99457 215042.667 69.22% -0.0138%

＜6327＞ 北川精機 788300 1117611.18 55.83% 0.08%

＜4362＞ 日精化 64700 95863.7 53.65% 0.0696%

＜6617＞ 東光高岳 279900 1014437.2 52.6% 0.0876%

＜5856＞ エルアイイエイチ 3400300 67357.04 44.58% 0.08%

＜2212＞ 山崎パン 1013900 1980435.44 42.13% 0.0295%

＜9536＞ 西部ガスH 91500 146518.06 35.51% -0.0728%

＜4031＞ 片倉コープ 121300 107776.76 30.85% 0.0537%

＜9505＞ 北陸電 1421200 914393.856 26.41% -0.1052%

＜8289＞ OlympicG 58100 39818.76 26.12% -0.021%

＜6262＞ PEGASUS 72400 43310.98 22.11% 0.0522%

＜9267＞ ゲンキードラ 102100 282853 21.77% -0.061%

<1827> ナカノフドー 25700 28452.68 20.22% 0.0066%

<9216> ビーウィズ 62300 90259.46 17.13% -0.0026%

<2359> コア 48700 71731.9 16.4% -0.0866%

<2631> MXSナス100 9170 257748.236 13.07% 0.0157%

<2998> クリアル 109600 61436.82 11.42% -0.0587%

<2216> カンロ 83800 87204.8 11.32% -0.0428%

<223A> GXAIビック 30022 39649.77 11.24% 0.0204%

<3137> ファンデリー 196400 34527.3 11.23% 0%

<1494> One高配 1891 72064.696 11.08% -0.0106%

<6266> タツモ 131100 351595.56 10.57% 0.0601%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》