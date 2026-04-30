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出来高変化率ランキング（9時台）～北陸電力、JDIなどがランクイン

2026年4月30日 10:06

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記事提供元：フィスコ

*10:06JST 出来高変化率ランキング（9時台）～北陸電力、JDIなどがランクイン
北陸電力＜9505＞がランクイン（9時40分時点）。急落。一昨日取引終了後に、26年3月期決算を発表した。営業利益は874億円（前期比13.4％減）。従来予想は890億円だった。27年3月期営業利益は400億円（前期比54.3％減）予想。総販売電力の減少のほか、七尾大田火力発電所2号機停止の影響などを見込んでいる。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月30日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1930＞ 北電事　　　　　　 574400 　193979.54　 160.68% 0.1225%
＜3652＞ DMP　　　　　　　177000 　182218.12　 154.77% 0.0016%
＜3529＞ アツギ　　　　　　　210400 　56125.2　 137.23% 0.0124%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　72974 　209303.295　 121.13% -0.0056%
＜2641＞ GXGリーダー　　　17864 　27254.521　 94.9% -0.0181%
＜2620＞ iS米債13　　　　150200 　51034.941　 83.51% 0.0051%
＜6740＞ JDI　　　　　　　97775400 　5236285.64　 77% 0.3191%
＜1946＞ トーエネク　　　　　452300 　441735.16　 71.47% 0.1198%
＜1478＞ iS高配当　　　　　99457 　215042.667　 69.22% -0.0138%
＜6327＞ 北川精機　　　　　　788300 　1117611.18　 55.83% 0.08%
＜4362＞ 日精化　　　　　　　64700 　95863.7　 53.65% 0.0696%
＜6617＞ 東光高岳　　　　　　279900 　1014437.2　 52.6% 0.0876%
＜5856＞ エルアイイエイチ　　3400300 　67357.04　 44.58% 0.08%
＜2212＞ 山崎パン　　　　　　1013900 　1980435.44　 42.13% 0.0295%
＜9536＞ 西部ガスH　　　　　91500 　146518.06　 35.51% -0.0728%
＜4031＞ 片倉コープ　　　　　121300 　107776.76　 30.85% 0.0537%
＜9505＞ 北陸電　　　　　　　1421200 　914393.856　 26.41% -0.1052%
＜8289＞ OlympicG　　58100 　39818.76　 26.12% -0.021%
＜6262＞ PEGASUS　　　72400 　43310.98　 22.11% 0.0522%
＜9267＞ ゲンキードラ　　　　102100 　282853　 21.77% -0.061%
<1827> ナカノフドー　　　　25700 　28452.68　 20.22% 0.0066%
<9216> ビーウィズ　　　　　62300 　90259.46　 17.13% -0.0026%
<2359> コア　　　　　　　　48700 　71731.9　 16.4% -0.0866%
<2631> MXSナス100　　9170 　257748.236　 13.07% 0.0157%
<2998> クリアル　　　　　　109600 　61436.82　 11.42% -0.0587%
<2216> カンロ　　　　　　　83800 　87204.8　 11.32% -0.0428%
<223A> GXAIビック　　　30022 　39649.77　 11.24% 0.0204%
<3137> ファンデリー　　　　196400 　34527.3　 11.23% 0%
<1494> One高配　　　　　1891 　72064.696　 11.08% -0.0106%
<6266> タツモ　　　　　　　131100 　351595.56　 10.57% 0.0601%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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