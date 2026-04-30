*09:49JST TalentX---関電工がAI採用基盤MyTalent Platform導入

TalentX＜330A＞は28日、提供するAIネイティブなタレントアクイジションプラットフォーム「MyTalent Platform」内のリファラル採用サービス「MyRefer（MyTalent Refer）」を関電工＜1942＞に導入したと発表した。

「MyTalent Platform」は、AIネイティブな統合型タレントアクイジションプラットフォームであり、候補者データを経営資産として活用する採用CRMを基盤に、タレントプール、ブランディング、リファラル、候補者管理などの機能を統合している。AIを効率化ツールにとどめず、候補者体験を設計する中核エンジンとして機能させることで、企業の持続的な人材獲得を実現する。

今回導入された「MyRefer（MyTalent Refer）」は、社員紹介を通じて採用活動を促進する国内シェアNo.1（※）のリファラル採用サービスであり、制度設計や運用定着、社内ブランディングなど採用プロセス全体を支援する機能を備える。AIによる運用の自動化機能により人事業務の工数削減を図るとともに、社員のエンゲージメント向上を通じて自律的なリファラル採用の仕組み構築を可能とする。

（※：矢野経済研究所 「リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場の実態と展望（2025）」における導入社数）《KT》