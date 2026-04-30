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個別銘柄戦略: グランディやトーエネックに注目
*09:12JST 個別銘柄戦略: グランディやトーエネックに注目
東京市場が休場前の28日の米株式市場でNYダウは25.86ドル安、昨日29日は280.12ドル安の48,861.81ドル。ナスダック総合指数は28日は223.30pt安、昨日は9.44pt高の24,673.24、昨日のシカゴ日経225先物は大阪日中比1,105円安の58,915円。為替は1ドル＝160.30-40円。今日の東京市場では、26年3月期利益見込みを上方修正したグランディ＜8999＞、第1四半期営業利益が9.0％増となった山崎パン＜2212＞、営業利益が前期17.7％増・今期17.2％増予想と発表した北陸電工＜1930＞、営業利益が前期21.5％・今期8.35増予想と発表したTDK＜6762＞、営業利益が前期9.1％増・今期6.7％増予想と発表した日本精化＜4362＞、営業利益が前期33.5％増・今期12.0％増予想で中期経営計画の目標を引き上げたトーエネック＜1946＞、27年3月期調整後営業利益が17.7％増予想と発表した三菱電＜6503＞、東証スタンダードでは、26年3月期利益と配当見込みを上方修正した東自機＜6360＞、MBOを実施し1株1700円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したSHINPO＜5903＞などが物色されそうだ。一方、営業利益が前期13.4％減・今期54.3％減予想と発表した北陸電力＜9505＞、営業利益が前期3.4％減・今期34.5％減予想と発表した北海電力＜9509＞、営業利益が前期14.4％減で今期予想を開示しなかった信越化＜4063＞、東証スタンダードでは、27年3月期営業利益が14.0％減予想と発表した日本興業＜5279＞、27年3月期営業利益が12.0％減予想と発表した南海辰村建設＜1850＞、27年3月期営業利益が16.0％減予想と発表したFDK＜6955＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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