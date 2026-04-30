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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1105円安の58915円
*09:01JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比1105円安の58915円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル160.35円換算）で、信越化学工業＜4063＞、ファナック＜6902＞、SMC＜6273＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1105円安の58915円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は280.12ドル安の48861.81ドル、ナスダックは9.44ポイント高の24673.24で取引を終了した。トランプ大統領がイラン提示の和平案を拒否したとの報道でイラン和平合意期待の後退で、原油価格の一段の上昇が嫌気され、寄り付き後、下落。金利上昇も嫌気され、相場は終日軟調に推移した。連邦公開市場委員会（FOMC）が予想通り政策を据え置き3人の参加者が緩和バイアス文言に異議を唱えるタカ派な結果を受け金利先高観が一段と強まり、ダウは一段と売られたが、ハイテクが買われ、ナスダックはかろうじてプラス圏を回復し、まちまちで終了。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円80銭から160円47銭まで上昇し、160円42銭で引けた。米3月住宅着工件数や3月耐久財受注速報が予想を上回ったほか、トランプ大統領が米によるホルムズ海峡封鎖が長期化する可能性を示唆したため原油高で金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。連邦準備制度理事会（FRB）は市場の予想通り政策金利の据え置きを決定も、一部のメンバーが緩和バイアスに反対を表明し、タカ派色が強まったため、ドル買いがさらに加速した。ユーロ・ドルは1.1707ドルから1.1661ドルまで下落し、1.1675ドルで引けた。
NY原油先物6月限は大幅続伸（NYMEX原油6月限終値：106.88 ↑6.95）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋6.95ドル（＋6.95％）の106.88ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（29日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6503 (MIELY) 三菱電機 84.28 6757 679 11.1
7
6758 (SONY.N) TDK 17.65 2830 153 5.7
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4942 237 5.0
4
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.25 2606 105 4.2
0
4523 (ESAIY) Eisai Co 7.38 4734 129 2.80
「ADR下落率上位5銘柄」（29日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6702 (FJTSY) 富士通 20.18 3236 -457 -12.3
7
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.38 2306 -128.5 -5.2
8
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.70 1419 -78.5 -5.2
4
9020 (EJPRY) JR東海 12.05 3864 -205 -5.0
4
■そのたADR（29日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.48 0.27 2322 1
7
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.57 -0.09 5267 -4
9
8035 (TOELY) 住友商事 35.75 -0.51 5733 -6
8
6758 (SONY.N) TDK 17.65 0.44 2830 15
3
9432 (NTTYY) KDDI 15.97 -0.07 2561 -18.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.96 -0.02 951 9.
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.50 0.14 5051
4
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 16.00 0.25 5131 -13
7
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -0.34 4942 23
7
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.35 0.40 6847 -23
4
8001 (ITOCY) 丸紅 374.00 -4.29 5997 -8
7
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.42 -0.03 6751 -18
5
8031 (MITSY) 東京エレク 139.53 0.36 44747 -40
3
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7216 -24
8
4568 (DSNKY) 第一三共 16.30 -0.10 2614 -36.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.75 -0.07 2485 -48.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.03 -0.11 965 -993.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 31.60 -0.40 1689 -2
2
7267 (HMC.N) スズキ 43.89 0.91 1759 -4
1
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.90 -0.15 5741 -3
8
6902 (DNZOY) ファナック 21.15 -0.37 6783 -17
8
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.91 0.43 7989 4
9
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.38 -0.31 2306 -128.
5
8411 (MFG.N) オリックス 32.63 0.12 5232 -11
8
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.46 -0.06 21583 -28
2
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.30 -0.11 5227 -6
2
7741 (HOCPY) キヤノン 25.44 -0.18 4079 -4
6
6503 (MIELY) 三菱電機 84.28 -0.82 6757 67
9
6981 (MRAAY) 日東電工 18.27 -0.22 2930 -7
3
7751 (CAJPY) 任天堂 12.13 -0.08 7780 -14
2
6273 (SMCAY) SMC 23.55 -0.30 75525 -147
5
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 0.00 361 -1.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 47.00 0.10 75365 -107
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.85 -0.09 1900 -2
0
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.74 0.08 4929 1
6
6702 (FJTSY) 富士通 20.18 -1.61 3236 -45
7
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.00 14.40 20204 -21
6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.25 -0.06 3287 -3
5
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.50 -0.31 1844 2
1
8002 (MARUY) 三井物産 716.98 -7.35 5748 -7
2
6723 (RNECY) ルネサス 8.88 -0.05 2848 -6
5
6954 (FANUY) 京セラ 16.67 -0.14 2673 -1
6
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.72 -0.25 1421 -2
3
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.65 -0.25 4434 -6
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.00 -0.49 6735 -12
1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 8.97 -0.13 2877 -55.
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.59 -0.04 2303 -6
9
6857 (ATEYY) シスメックス 8.24 0.09 1321 -5
8
4543 (TRUMY) テルモ 12.57 -0.19 2016 -39.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.31 0.48 1493 26.
5
（時価総額上位50位、1ドル160.35円換
算）《AN》
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