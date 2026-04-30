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前日に動いた銘柄 part2北川精機、ソケッツ、サンテックなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2北川精機、ソケッツ、サンテックなど
銘柄名<コード>28日終値⇒前日比
日東電工＜6988＞ 3003 -299
コンセンサスをやや下回る業績推移マイナス視。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 5268 -576
アームの大幅下落を売り材料視。
日立製作所＜6501＞ 5047 -309
ガイダンスはコンセンサスを小幅に下振れ。
住友ファーマ＜4506＞ 1851 -84
公募株還流後もあく抜け感は強まらず。
ソシオネクスト＜6526＞ 2009.5 -90.5
27日までのリバウンドで戻り売りが優勢。
トクヤマ＜4043＞ 3717 -180
今期の業績ガイダンスは未定に。
デンソー＜6902＞ 1846.5 -37
今期の減益ガイダンスを売り材料視。
ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 2913 -211
決算発表後は見切り売り優勢の流れで。
大和証券グループ本社＜8601＞ 1466.5 -50
オリックス銀行の買収をやや警戒視。
アドバンテスト＜6857＞ 29750 -1750
ガイダンスがコンセンサス下振れで利食い売り先行。
ニデック＜6594＞ 2372 -76
決算発表を延期するとしている。
ラクーンHD＜3031＞ 653 -24
4月末権利落ちの影響で売り優勢。
富士電機＜6504＞ 12650 -390
27日大幅高の反動も強まる。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4640 -235
主力の半導体関連は総じてさえない動きで。
アステラス製薬＜4503＞ 2306 -79.5
決算サプライズ乏しく売りで反応へ。
インスペック＜6656＞ 772 +100
半導体関連の出遅れとして物色か。
ソケッツ＜3634＞ 928 +150
業績上方修正を引き続き買い材料視。
北川精機＜6327＞ 2685 +500
27日のFA関連株の強い動きが波及か。
サンテック＜1960＞ 1537 +164
前期業績上方修正や増配で。
アトラグループ＜6029＞ 196 +19
値動きの軽さから値幅取りの動き。
いい生活<3796> 335 -51
業績上方修正も出尽くし感が優勢に。
Hamee<3134> 459 -67
配当権利落ちの影響が響く。
シリウスビジョン<6276> 295 -35
材料ない中での直近急伸の反動。
フルッタ<2586> 111 +3
台湾食品メーカーとライセンスに関し基本合意。
新株予約権の大量行使も発表。
フライヤー<323A> 625 +100
27日ストップ高の買い人気が継続。
インバウンド<7031> 701 -150
27日ストップ高の反動安。
GDH<4437> 1199 +150
27日大幅高の余勢を駆って上伸。
NexTone<7094> 1497 0
26年3月期業績予想を下方修正。
アーキテクツSJ<6085> 640 +100
27日に年初来高値を更新し先高期待高まる。
グローバルW<3936> 173 -20
信用取引規制を嫌気。
アディッシュ<7093> 544 +3
ハンモック<173A>と資本業務提携。上値は重い。
フロンティアI<7050> 1524 -138
25日線や75日線を下回り手仕舞い売り先行。
VIS<130A> 473 +10
特化型AIを用いたスクリーニングの効率化手法についての
学術論文がドイツの科学誌に掲載。上値は限定的。《CS》
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