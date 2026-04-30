*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2北川精機、ソケッツ、サンテックなど

銘柄名<コード>28日終値⇒前日比

日東電工＜6988＞ 3003 -299

コンセンサスをやや下回る業績推移マイナス視。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 5268 -576

アームの大幅下落を売り材料視。

日立製作所＜6501＞ 5047 -309

ガイダンスはコンセンサスを小幅に下振れ。

住友ファーマ＜4506＞ 1851 -84

公募株還流後もあく抜け感は強まらず。

ソシオネクスト＜6526＞ 2009.5 -90.5

27日までのリバウンドで戻り売りが優勢。

トクヤマ＜4043＞ 3717 -180

今期の業績ガイダンスは未定に。

デンソー＜6902＞ 1846.5 -37

今期の減益ガイダンスを売り材料視。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 2913 -211

決算発表後は見切り売り優勢の流れで。

大和証券グループ本社＜8601＞ 1466.5 -50

オリックス銀行の買収をやや警戒視。

アドバンテスト＜6857＞ 29750 -1750

ガイダンスがコンセンサス下振れで利食い売り先行。

ニデック＜6594＞ 2372 -76

決算発表を延期するとしている。

ラクーンHD＜3031＞ 653 -24

4月末権利落ちの影響で売り優勢。

富士電機＜6504＞ 12650 -390

27日大幅高の反動も強まる。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 4640 -235

主力の半導体関連は総じてさえない動きで。

アステラス製薬＜4503＞ 2306 -79.5

決算サプライズ乏しく売りで反応へ。

インスペック＜6656＞ 772 +100

半導体関連の出遅れとして物色か。

ソケッツ＜3634＞ 928 +150

業績上方修正を引き続き買い材料視。

北川精機＜6327＞ 2685 +500

27日のFA関連株の強い動きが波及か。

サンテック＜1960＞ 1537 +164

前期業績上方修正や増配で。

アトラグループ＜6029＞ 196 +19

値動きの軽さから値幅取りの動き。

いい生活<3796> 335 -51

業績上方修正も出尽くし感が優勢に。

Hamee<3134> 459 -67

配当権利落ちの影響が響く。

シリウスビジョン<6276> 295 -35

材料ない中での直近急伸の反動。

フルッタ<2586> 111 +3

台湾食品メーカーとライセンスに関し基本合意。

新株予約権の大量行使も発表。

フライヤー<323A> 625 +100

27日ストップ高の買い人気が継続。

インバウンド<7031> 701 -150

27日ストップ高の反動安。

GDH<4437> 1199 +150

27日大幅高の余勢を駆って上伸。

NexTone<7094> 1497 0

26年3月期業績予想を下方修正。

アーキテクツSJ<6085> 640 +100

27日に年初来高値を更新し先高期待高まる。

グローバルW<3936> 173 -20

信用取引規制を嫌気。

アディッシュ<7093> 544 +3

ハンモック<173A>と資本業務提携。上値は重い。

フロンティアI<7050> 1524 -138

25日線や75日線を下回り手仕舞い売り先行。

VIS<130A> 473 +10

特化型AIを用いたスクリーニングの効率化手法についての

学術論文がドイツの科学誌に掲載。上値は限定的。《CS》