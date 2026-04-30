*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1きんでん、ティラド、豊田合など

銘柄名<コード>28日終値⇒前日比

マブチモーター＜6592＞ 1528 -66.5

第1四半期営業利益15.4％減。

エリアリンク＜8914＞ 1040 -53

第1四半期純利益9.6％減。

みずほ＜8411＞ 6936 +338

次回日銀会合での利上げ観測高まる。

コマツ＜6301＞ 6856 -197

営業利益は前期13.7％減・今期10.5％減予想。

福井銀＜8362＞ 3830 +410

26年3月期業績と配当見込みを上方修正。

豊田合＜7282＞ 4566 +545

1対5の株式分割発表。

きんでん＜1944＞ 7932 +1000

想定以上の好決算や大幅増配計画を好感。

ティラド＜7236＞ 9610 +1500

大幅増配発表で配当利回りが急上昇。

広済堂HD＜7868＞ 583 +43

27日から急動意だが新規の材料はなし。

小松ウオール工業＜7949＞ 2685 +243

増益・増配見通しを受けて見直しの動き強まる。

山洋電気＜6516＞ 7020 +380

今期連続大幅増益見通しをポジティブ視続く。

積水化成品工業＜4228＞ 456 +41

業績上方修正や増配発表で見直し買い。

オリックス＜8591＞ 5350 +479

オリックス銀行の売却をポジティブ視。

TOWA＜6315＞ 2870 +128

一部投資系インフルエンサーが取り上げたとの観測も。

関電工＜1942＞ 6797 +815

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。

五洋建設＜1893＞ 1816.5 +137.5

光海底ケーブル関連の一角として関心も。

第四北越FG＜7327＞ 2005 +175

上方修正と増配を評価へ。

クラフティア＜1959＞ 9724 +555

きんでんの好決算が刺激にも。

大成建設＜1801＞ 17590 +1290

清水建設の上方修正などでゼネコン株見直しか。

鹿島建設＜1812＞ 6499 +545

大手ゼネコン株の強い動きが目立つ。

清水建設<1803> 3188 +274.5

27日にはみずほ証券が投資判断を格上げ。

ARCHION<543A> 326 +10

さすがに突っ込み警戒感も台頭へ。

エクセディ<7278> 6130 +360

今期の増益・増配見通しを評価。

三井金属<5706> 41370 +2070

上値の節目突破で買い戻し優勢か。

アンリツ<6754> 3974 +219

今期はコンセンサス水準上回る大幅増益見通しに。

中外製薬<4519> 7940 +495

決算発表後の出尽くし売りにも一巡感。

筑波銀行<8338> 603 +48

28日は銀行株が全般買い優勢に。

岩谷産業<8088> 1974.5 +90

みずほ証券では新規に買い推奨。

ピー・シー・エー<9629> 1376 -206

今期の大幅減益見通しをネガティブ視。

グッドコムアセット<3475> 1537 -149

配当権利落ちで処分売り売りが優勢に。

イリソ電子工業<6908> 3255 -275

不適切な金銭交付などの疑いで決算発表を延期。

GMOインターネット<4784> 602 -63

28日は公募株の受渡期日で。

日本エム・ディ・エム<7600> 503 -51

30日に決算発表を予定しているが。

マクセル<6810> 1960 -179

今期業績見通しは中計目標値やコンセンサスを下振れ。《CS》