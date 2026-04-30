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前日に動いた銘柄 part1きんでん、ティラド、豊田合など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1きんでん、ティラド、豊田合など
銘柄名<コード>28日終値⇒前日比
マブチモーター＜6592＞ 1528 -66.5
第1四半期営業利益15.4％減。
エリアリンク＜8914＞ 1040 -53
第1四半期純利益9.6％減。
みずほ＜8411＞ 6936 +338
次回日銀会合での利上げ観測高まる。
コマツ＜6301＞ 6856 -197
営業利益は前期13.7％減・今期10.5％減予想。
福井銀＜8362＞ 3830 +410
26年3月期業績と配当見込みを上方修正。
豊田合＜7282＞ 4566 +545
1対5の株式分割発表。
きんでん＜1944＞ 7932 +1000
想定以上の好決算や大幅増配計画を好感。
ティラド＜7236＞ 9610 +1500
大幅増配発表で配当利回りが急上昇。
広済堂HD＜7868＞ 583 +43
27日から急動意だが新規の材料はなし。
小松ウオール工業＜7949＞ 2685 +243
増益・増配見通しを受けて見直しの動き強まる。
山洋電気＜6516＞ 7020 +380
今期連続大幅増益見通しをポジティブ視続く。
積水化成品工業＜4228＞ 456 +41
業績上方修正や増配発表で見直し買い。
オリックス＜8591＞ 5350 +479
オリックス銀行の売却をポジティブ視。
TOWA＜6315＞ 2870 +128
一部投資系インフルエンサーが取り上げたとの観測も。
関電工＜1942＞ 6797 +815
モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価引き上げ。
五洋建設＜1893＞ 1816.5 +137.5
光海底ケーブル関連の一角として関心も。
第四北越FG＜7327＞ 2005 +175
上方修正と増配を評価へ。
クラフティア＜1959＞ 9724 +555
きんでんの好決算が刺激にも。
大成建設＜1801＞ 17590 +1290
清水建設の上方修正などでゼネコン株見直しか。
鹿島建設＜1812＞ 6499 +545
大手ゼネコン株の強い動きが目立つ。
清水建設<1803> 3188 +274.5
27日にはみずほ証券が投資判断を格上げ。
ARCHION<543A> 326 +10
さすがに突っ込み警戒感も台頭へ。
エクセディ<7278> 6130 +360
今期の増益・増配見通しを評価。
三井金属<5706> 41370 +2070
上値の節目突破で買い戻し優勢か。
アンリツ<6754> 3974 +219
今期はコンセンサス水準上回る大幅増益見通しに。
中外製薬<4519> 7940 +495
決算発表後の出尽くし売りにも一巡感。
筑波銀行<8338> 603 +48
28日は銀行株が全般買い優勢に。
岩谷産業<8088> 1974.5 +90
みずほ証券では新規に買い推奨。
ピー・シー・エー<9629> 1376 -206
今期の大幅減益見通しをネガティブ視。
グッドコムアセット<3475> 1537 -149
配当権利落ちで処分売り売りが優勢に。
イリソ電子工業<6908> 3255 -275
不適切な金銭交付などの疑いで決算発表を延期。
GMOインターネット<4784> 602 -63
28日は公募株の受渡期日で。
日本エム・ディ・エム<7600> 503 -51
30日に決算発表を予定しているが。
マクセル<6810> 1960 -179
今期業績見通しは中計目標値やコンセンサスを下振れ。《CS》
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