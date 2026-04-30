はごろもフーズ、投資有価証券売却益10億5900万円を特別利益に計上へ

■合同会社FMDIによる伊藤忠食品株の公開買付け成立を受け、保有株式の売却が完了

はごろもフーズ<2831>(東証スタンダード)は4月28日、保有する投資有価証券の一部売却に伴い、投資有価証券売却益10億5900万円を特別利益として計上すると発表した。対象は伊藤忠食品<2692>(東証プライム)の普通株式で、合同会社FMDIが実施した公開買付けに応募したもの。

同公開買付けは2026年2月25日から4月9日まで実施され、応募株券等の総数4,768,910株が買付予定数の下限1,801,900株を上回ったため成立した。決済は4月16日に行われ、はごろもフーズが保有する伊藤忠食品株式の売却が完了した。

投資有価証券売却益の発生時期は2026年4月10日。売却益1,059百万円は、2027年3月期第1四半期連結決算で特別利益として計上する。なお、2026年3月期決算短信発表時には、この特別利益を織り込んだ2027年3月期の連結業績予想を発表する予定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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