Hmcomm、コラボテクノを子会社化へ、AI実装機能を獲得し垂直統合モデルを強化

■取得価額は1億3500万円、5月11日に株式譲渡実行予定、議決権所有割合は90%に

Hmcomm<265A>(東証グロース)は4月28日、コラボテクノの株式を取得し、子会社化することを決議したと発表した。取得株式数は450株、取得価額は1億3500万円、アドバイザリー費用等を含む合計概算額は1億6000万円。株式譲渡実行日は5月11日を予定し、異動後の議決権所有割合は90%となる。

同社は「音×AI」をコアとしたAIプロダクトを展開し、M&Aを「第2の成長エンジン」と位置付けている。今回の子会社化は、戦略策定、DXデザインに続く第3号案件であり、コラボテクノのWebシステム開発、システムエンジニアリングサービスを取り込み、「エンジニアリング(AIプロダクト実装)」機能の獲得を狙う。

これにより、顧客の業務現場にエンジニアを配置し、課題特定から実装・運用改善までを一気通貫で進める「FDEモデル」の確立を目指す。今後はAI BPaaS、AIモダナイゼーション、リカーリング収益モデルの拡大を推進する方針。業績への影響は現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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