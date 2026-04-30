ピアラ、ブランドコミュニケーション専門子会社を設立へ

■5月13日設立予定、同社が70%出資し専門体制を構築

ピアラ<7044>(東証スタンダード)は4月28日、ブランドコミュニケーション領域を担う新子会社「株式会社A Better Case」を設立すると発表した。5月13日の設立・事業開始を予定し、同社が70.0%を出資する。

同社グループは長期ビジョン「PIALAgroup 2035」で掲げる「マーケティングの常識を覆し、社会にインパクトを。」のもと、マーケティングDX事業、エッセンシャルワーカーDX事業、ビジネスクリエイション事業を軸に事業ポートフォリオの再構築を進めている。新会社では、ブランド戦略、クリエイティブディレクション、SNSを中心とした統合コミュニケーション設計、事業開発フェーズからのブランド成長支援などを提供する。

編集・コピーライティング、ブランドデザイン、事業開発など各分野の専門性を組み合わせ、データ活用やマーケティングDX、成果改善ノウハウと、ブランド設計・クリエイティブ機能を融合する。2026年12月期連結業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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