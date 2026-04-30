プログリット、スタディーハッカーの完全子会社化を完了、商号を「イングリッシュカンパニー」に変更

■2026年8月期業績への影響は判明次第開示へ

プログリット<9560>(東証グロース)は4月28日、スタディーハッカーの株式取得を完了し、同社を完全子会社化したと発表した。4月7日に公表していた株式取得に基づくもので、英語教育事業・教育系アプリ開発事業を展開する同社をグループ会社に加えた。

あわせて、スタディーハッカーは同日開催の臨時株主総会で商号変更を決議し、新商号を「株式会社イングリッシュカンパニー」とした。変更日は2026年4月28日。メインサービスである「ENGLISH COMPANY」と商号を一致させ、ブランド認知度と市場での信頼性を高める狙いがある。

代表取締役の異動も同日付で決定し、プログリット執行役員社長室長の髙橋航氏が代表取締役社長に新任した。岡健作氏は退任する。グループインにより両社間の相乗効果を最大化し、事業成長の加速を図る。2026年8月期連結業績への影響は、判明次第速やかに開示する方針。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

