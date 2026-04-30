ポエック子会社の三和テスコ、先端産業分野向け特殊大型輸送コンテナを2億2400万円で受注

■三和テスコが先端産業分野の製造案件を獲得、具体内容は営業秘密保護で非開示

ポエック<9264>(東証スタンダード)は4月28日、連結子会社の三和テスコが大型案件を受注したと発表した。受注先は国内商社で、受注内容は先端産業分野における特殊大型輸送コンテナの製造受託。受注金額は2億2400万円、納期は2026年10月を予定している。

三和テスコは香川県高松市に本社を置き、1948年4月に設立された。船舶用エンジン台板・プラント関係機器の製造販売を主力事業とし、国内メーカーや商社に多数の納入実績を持つ。資本金は60百万円で、ポエックの100%連結子会社である。

今回の受注相手先、販売・供給地域、その他具体的内容については、受注相手先に対する営業秘密保護の必要性から非開示とした。同受注による2026年8月期の通期連結業績予想への影響は現在精査中で、開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表する方針。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

