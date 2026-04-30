eBASE、KSP-SPを子会社化へ、POSデータ連携で次世代マーケティング事業を展開

■商品詳細データとPOSデータを連携、メーカー・卸・小売業の意思決定を支援

eBASE<3835>(東証プライム)は4月28日、KSP-SPの発行済株式74.8%を取得し、子会社化するための株式譲渡契約締結を決議したと発表した。株式譲渡実行日は2026年6月30日を予定し、同社は実行までに他の株主とも交渉し、KSP-SPの発行済株式100%取得を目指す。

eBASEは、商品情報の収集・管理・流通を支援する「eBASE」と、商品詳細情報のコンテンツ提供サービス「商材ebisu」を展開し、原材料、成分、規格などの「商品詳細データ」に強みを持つ。一方、KSP-SPは全国の小売店などから収集したPOSデータ分析を強みとし、メーカー・卸・小売業に店頭活性化のナレッジを提供してきた。

同社は、商品詳細データとPOSデータを統合・連携させ、新たな「次世代データマーケティング事業」を展開する方針だ。購買行動に影響を与えた商品特性を可視化し、消費財メーカー向けの新商品開発支援や、卸・小売業向けの棚割・品揃え最適化支援につなげる。2026年3月期業績への影響はなく、2027年3月期以降の業績に寄与するとみている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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