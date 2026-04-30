*04:22JST 4月29日のNY為替概況

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円80銭から160円43銭まで上昇し、引けた。

米3月住宅着工件数や3月耐久財受注速報が予想を上回ったほか、トランプ大統領が米によるホルムズ海峡封鎖が長期化する可能性を示唆したため原油高で金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。連邦準備制度理事会（FRB）は市場の予想通り政策金利の据え置きを決定も、一部のメンバーが緩和バイアスに反対を表明し、タカ派色が強まったため、ドル買いがさらに加速した。

ユーロ・ドルは1.1707ドルから1.1661ドルまで下落し、引けた。

ユーロ・円は186円94銭から187円41銭まで上昇。

原油高を受け円売りが強まった。

ポンド・ドルは1.3513ドルから1.3458ドルまで下落。

ドル・スイスは0.7887フランから、0.7925フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・3月住宅着工件数：150.2万戸（予想：138万戸、2月135.6万戸）

・米・3月住宅建設許可件数：137.2万戸（予想：139万戸、2月153.8万戸）

・米・3月耐久財受注速報：前月比＋0.8％（予想＋0.5％、2月－1.2％←－1.3％）

・米・3月前渡商品貿易収支：－879億ドル（予想ー880億ドル、2月―835億ドル）

・米・3月卸売在庫確報値：前月比＋1.4％（予想：＋0.4％、2月＋0.9％）

・独・4月消費者物価指数：前年比2.9％（3月2.7％）《KY》