*22:29JST 【市場反応】米3月住宅着工件数や耐久財受注は予想上回る、ドル買い

米商務省が発表した3月住宅着工件数は前月比＋10.8％の150.2万戸と2月135.6万戸から減少予想に反し増加し24年12月来で最高となった。同月住宅建設許可件数は前月比―10.8％の137.2万戸と、前月153.8万戸から減少し予想139万戸も下回った。

米3月耐久財受注速報は前月比＋0.8％と、2月－1.2％から4カ月ぶりのプラスに改善した。3月前渡商品貿易収支は－879億ドル。貿易赤字は2月835億ドルから拡大しほぼ予想に一致。

予想を上回った米住宅着工件数を受け、ドル買いが強まり、ドル・円は159円82銭から159円99銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1708ドルから1.1693ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3514ドルから1.3499ドルまで下落した。



[経済指標]

・米・3月住宅着工件数：150.2万戸（予想：138万戸、2月135.6万戸）

・米・3月住宅建設許可件数：137.2万戸（予想：139万戸、2月153.8万戸）

・米・3月耐久財受注速報：前月比＋0.8％（予想＋0.5％、2月－1.2％←－1.3％）

・米・3月前渡商品貿易収支：－879億ドル（予想ー880億ドル、2月―835億ドル）《KY》