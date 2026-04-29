*08:10JST 米国株式市場は下落、原油高でインフレ懸念が再燃

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）

APR28

Ｏ 60230（ドル建て）

Ｈ 60540

Ｌ 58925

Ｃ 59160 大証比-860（イブニング比+20）

Vol 7056



APR28

Ｏ 60265（円建て）

Ｈ 60520

Ｌ 58915

Ｃ 59140 大証比-880（イブニング比+0）

Vol 21957

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.55円換算）で、信越化学工業＜4063＞、オリ

エンランド＜4661＞、オリックス＜8411＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.21 0.00 2267 -3

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.66 0.21 5313 -

3

8035 (TOELY) 住友商事 36.26 0.48 5785 -1

6

6758 (SONY.N) TDK 17.21 0.17 2746 6

9

9432 (NTTYY) KDDI 16.04 0.26 2559 -20.

5

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 -0.03 951 9.

8

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.36 -2.24 5003 -4

4

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.75 -2.17 5026 -24

2

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.51 4917 21

2

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.95 -0.76 6685 -39

6

8001 (ITOCY) 丸紅 378.29 8.82 6036 -4

8

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.45 0.18 6741 -19

5

8031 (MITSY) 東京エレク 139.17 -7.28 44409 -74

1

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7180 -28

4

4568 (DSNKY) 第一三共 16.40 0.17 2617 -33.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.82 0.57 2495 -38.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.14 0.10 968 -990.

5

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.00 0.00 1702 -

9

7267 (HMC.N) スズキ 42.98 -1.34 1714 -8

6

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.05 0.02 5760 -1

9

6902 (DNZOY) ファナック 21.52 -0.97 6867 -9

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 24.48 1.29 7812 -12

8

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.69 -0.19 2344 -90.

5

8411 (MFG.N) オリックス 32.51 0.96 5187 -16

3

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.52 0.14 21571 -29

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.41 0.05 5236 -5

3

7741 (HOCPY) キヤノン 25.62 0.53 4088 -3

7

6503 (MIELY) 三菱電機 85.10 9.28 6789 71

1

6981 (MRAAY) 日東電工 18.49 -1.95 2950 -5

3

7751 (CAJPY) 任天堂 12.21 -0.17 7792 -13

0

6273 (SMCAY) SMC 23.85 0.12 76105 -89

5

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 -0.25 359 -3.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 46.90 -0.30 74829 -161

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.94 0.23 1905 -1

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 30.66 0.60 4892 -2

1

6702 (FJTSY) 富士通 21.79 -2.05 3477 -21

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 122.74 11.14 19583 -83

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.31 0.01 3290 -3

2

6178 (JPPHY) 日本郵政 11.82 -0.52 1885 6

2

8002 (MARUY) 三井物産 724.33 11.14 5778 -4

2

6723 (RNECY) ルネサス 8.93 -0.78 2850 -6

3

6954 (FANUY) 京セラ 16.81 0.16 2682 -

7

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.97 0.46 1434 -1

0

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.90 0.33 4451 -4

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 42.49 -1.66 6779 -7

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.10 0.14 2904 -28.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.63 0.08 2317 -5

5

6857 (ATEYY) シスメックス 8.15 -0.54 1300 -7

9

4543 (TRUMY) テルモ 12.76 0.14 2036 -19.

5

8591 (IX.N) 大和証券G本社 8.83 -0.22 1409 -57.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.55円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6503 (MIELY) 三菱電機 85.10 6789 711 11.7

0

8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5106 333 6.9

8

5020 (JXHLY) ENEOS 17.05 1360 59.5 4.5

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4917 212 4.5

1

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.25 2593 92 3.6

8

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6702 (FJTSY) 富士通 21.79 3477 -216 -5.8

5

6857 (ATEYY) シスメックス 8.15 1300 -79 -5.7

3

4063 (SHECY) 信越化学工業 20.95 6685 -396 -5.5

9

9020 (EJPRY) JR東海 12.14 3874 -195 -4.7

9



「米国株式市場概況」（28日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49141.93 前日比：-25.86

始値：49276.80 高値：49381.33 安値：49077.75

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24663.80 前日比：-223.30

始値：24609.57 高値：24724.70 安値：24524.23

年初来高値：24887.10 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7138.80 前日比：-35.11

始値：7133.74 高値：7152.52 安値：7115.17

年初来高値：7173.91 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.94％ 米10年国債 4.352％



米国株式市場は下落。ダウ平均は25.86ドル安の49141.93ドル、ナスダックは223.30

ポイント安の24663.80で取引を終了した。

原油や金利高を嫌気し、寄り付き後、下落。人工知能（AI）需要を巡る懸念が重し

となったほか、連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え、相場は終日軟調に

推移し、終了した。セクター別では食品・飲料・タバコ、エネルギーが上昇、半導

体・同製造装置が下落。

飲料メーカーのコカ・コーラは第1四半期決算で売上が強く、上昇。独立系エネルギ

ー会社のデボン・エナジー（DVN）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。音楽配

信のスポティファイ（SPOT）はQ2見通しが冴えず、コスト拡大が嫌気され、下落。

クラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）や半導体のアドバンスト・マイク

ロ・デバイセズ（AMD）は提携しているAI開発企業のオープンAIが新規ユーザー獲得

や売り上げの社内目標を達成できなかったとの報道を嫌気し、下落。

アラブ首長国連邦（UAE）は石油輸出国機構（OPEC）、OPECプラスから5月1日付で脱

退することを決定した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》