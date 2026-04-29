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米国株式市場は下落、原油高でインフレ懸念が再燃
*08:10JST 米国株式市場は下落、原油高でインフレ懸念が再燃
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（28日）
APR28
Ｏ 60230（ドル建て）
Ｈ 60540
Ｌ 58925
Ｃ 59160 大証比-860（イブニング比+20）
Vol 7056
APR28
Ｏ 60265（円建て）
Ｈ 60520
Ｌ 58915
Ｃ 59140 大証比-880（イブニング比+0）
Vol 21957
「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（28日）
ADR市場では、対東証比較（1ドル159.55円換算）で、信越化学工業＜4063＞、オリ
エンランド＜4661＞、オリックス＜8411＞などが下落し、全般売り優勢。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値
比
7203 (TM.N) アイシン精機 14.21 0.00 2267 -3
8
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.66 0.21 5313 -
3
8035 (TOELY) 住友商事 36.26 0.48 5785 -1
6
6758 (SONY.N) TDK 17.21 0.17 2746 6
9
9432 (NTTYY) KDDI 16.04 0.26 2559 -20.
5
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 2.98 -0.03 951 9.
8
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.36 -2.24 5003 -4
4
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 15.75 -2.17 5026 -24
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -2.51 4917 21
2
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.95 -0.76 6685 -39
6
8001 (ITOCY) 丸紅 378.29 8.82 6036 -4
8
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.45 0.18 6741 -19
5
8031 (MITSY) 東京エレク 139.17 -7.28 44409 -74
1
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7180 -28
4
4568 (DSNKY) 第一三共 16.40 0.17 2617 -33.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.82 0.57 2495 -38.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.14 0.10 968 -990.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.00 0.00 1702 -
9
7267 (HMC.N) スズキ 42.98 -1.34 1714 -8
6
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.05 0.02 5760 -1
9
6902 (DNZOY) ファナック 21.52 -0.97 6867 -9
4
4519 (CHGCY) 中外製薬 24.48 1.29 7812 -12
8
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.69 -0.19 2344 -90.
5
8411 (MFG.N) オリックス 32.51 0.96 5187 -16
3
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.52 0.14 21571 -29
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.41 0.05 5236 -5
3
7741 (HOCPY) キヤノン 25.62 0.53 4088 -3
7
6503 (MIELY) 三菱電機 85.10 9.28 6789 71
1
6981 (MRAAY) 日東電工 18.49 -1.95 2950 -5
3
7751 (CAJPY) 任天堂 12.21 -0.17 7792 -13
0
6273 (SMCAY) SMC 23.85 0.12 76105 -89
5
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.50 -0.25 359 -3.
5
6146 (DSCSY) ディスコ 46.90 -0.30 74829 -161
1
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.94 0.23 1905 -1
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.66 0.60 4892 -2
1
6702 (FJTSY) 富士通 21.79 -2.05 3477 -21
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 122.74 11.14 19583 -83
7
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.31 0.01 3290 -3
2
6178 (JPPHY) 日本郵政 11.82 -0.52 1885 6
2
8002 (MARUY) 三井物産 724.33 11.14 5778 -4
2
6723 (RNECY) ルネサス 8.93 -0.78 2850 -6
3
6954 (FANUY) 京セラ 16.81 0.16 2682 -
7
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.97 0.46 1434 -1
0
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.90 0.33 4451 -4
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 42.49 -1.66 6779 -7
7
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.10 0.14 2904 -28.
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.63 0.08 2317 -5
5
6857 (ATEYY) シスメックス 8.15 -0.54 1300 -7
9
4543 (TRUMY) テルモ 12.76 0.14 2036 -19.
5
8591 (IX.N) 大和証券G本社 8.83 -0.22 1409 -57.
5
（時価総額上位50位、1ドル159.55円換
算）
「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6503 (MIELY) 三菱電機 85.10 6789 711 11.7
0
8802 (MITEY) 住友不動産 16.00 5106 333 6.9
8
5020 (JXHLY) ENEOS 17.05 1360 59.5 4.5
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4917 212 4.5
1
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.25 2593 92 3.6
8
「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（28日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6702 (FJTSY) 富士通 21.79 3477 -216 -5.8
5
6857 (ATEYY) シスメックス 8.15 1300 -79 -5.7
3
4063 (SHECY) 信越化学工業 20.95 6685 -396 -5.5
9
9020 (EJPRY) JR東海 12.14 3874 -195 -4.7
9
「米国株式市場概況」（28日）
ＮＹＤＯＷ
終値：49141.93 前日比：-25.86
始値：49276.80 高値：49381.33 安値：49077.75
年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64
前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67
Ｎａｓｄａｑ
終値：24663.80 前日比：-223.30
始値：24609.57 高値：24724.70 安値：24524.23
年初来高値：24887.10 年初来安値：20794.64
前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30
Ｓ＆Ｐ５００
終値：7138.80 前日比：-35.11
始値：7133.74 高値：7152.52 安値：7115.17
年初来高値：7173.91 年初来安値：6343.72
前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10
米30年国債 4.94％ 米10年国債 4.352％
米国株式市場は下落。ダウ平均は25.86ドル安の49141.93ドル、ナスダックは223.30
ポイント安の24663.80で取引を終了した。
原油や金利高を嫌気し、寄り付き後、下落。人工知能（AI）需要を巡る懸念が重し
となったほか、連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え、相場は終日軟調に
推移し、終了した。セクター別では食品・飲料・タバコ、エネルギーが上昇、半導
体・同製造装置が下落。
飲料メーカーのコカ・コーラは第1四半期決算で売上が強く、上昇。独立系エネルギ
ー会社のデボン・エナジー（DVN）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。音楽配
信のスポティファイ（SPOT）はQ2見通しが冴えず、コスト拡大が嫌気され、下落。
クラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）や半導体のアドバンスト・マイク
ロ・デバイセズ（AMD）は提携しているAI開発企業のオープンAIが新規ユーザー獲得
や売り上げの社内目標を達成できなかったとの報道を嫌気し、下落。
アラブ首長国連邦（UAE）は石油輸出国機構（OPEC）、OPECプラスから5月1日付で脱
退することを決定した。
（Horiko Capital Management LLC）《YY》
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