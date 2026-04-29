*06:22JST NY株式：NYダウは25.86ドル安、原油高でインフレ懸念が再燃

米国株式市場は下落。ダウ平均は25.86ドル安の49141.93ドル、ナスダックは223.30ポイント安の24663.80で取引を終了した。

原油や金利高を嫌気し、寄り付き後、下落。人工知能（AI）需要を巡る懸念が重しとなったほか、連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え、相場は終日軟調に推移し、終了した。セクター別では食品・飲料・タバコ、エネルギーが上昇、半導体・同製造装置が下落。

飲料メーカーのコカ・コーラは第1四半期決算で売上が強く、上昇。独立系エネルギー会社のデボン・エナジー（DVN）はアナリストの目標株価引き上げで上昇。音楽配信のスポティファイ（SPOT）はQ2見通しが冴えず、コスト拡大が嫌気され、下落。クラウドテクノロジー会社のオラクル（ORCL）や半導体のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は提携しているAI開発企業のオープンAIが新規ユーザー獲得や売り上げの社内目標を達成できなかったとの報道を嫌気し、下落。

アラブ首長国連邦（UAE）は石油輸出国機構（OPEC）、OPECプラスから5月1日付で脱退することを決定した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》