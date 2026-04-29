*05:31JST 4月28日のNY為替概況

28日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円80銭から159円40銭まで下落し、引けた。

原油高を受け長期金利上昇に連れドル買いが優勢となった。その後、トランプ大統領がイランから接触があったことを明らかにし、イランが速やかに和平修正案を提示との報道を受け原油価格が下げ止まり、ドル買いも後退。

ユーロ・ドルは1.1677ドルまで下落後、1.1717ドルまで上昇し、引けた。

ユーロ・円は186円44銭まで下落後、186円95銭まで上昇。

ポンド・ドルは1.3463ドルまで下落後、1.3542ドルまで上昇。

ドル・スイスは0.7911フランまで上昇後、0.7892フランまで下落した。

[経済指標]

・米・2月FHFA住宅価格指数：前月比＋0.0％（予想：＋0.1％、1月：＋0.2％←＋0.1％）

・米・2月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋0.9％（予想：＋1.12％、1月：＋1.19％←＋1.18％）

・米・4月消費者信頼感指数：92.8（予想：89.0、3月：92.2←91.8）

・米・4月リッチモンド連銀製造業指数：3（予想1、3月：0）

・米・4月ダラス連銀サービス業活動：－9.9（－12.0、3月－13.3）《KY》