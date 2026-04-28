*23:50JST 【市場反応】米4月消費者信頼感指数は予想外に上昇、ドル反発

コンファレンスボードが発表した4月消費者信頼感指数は92.8と、3月から低下予想に反し、上昇し昨年12月来で最高となった。

同時刻に発表された米4月リッチモンド連銀製造業指数は3と、3月0から予想以上に上昇し、昨年2月来で最高となった。

事前に発表された2月米連邦住宅金融庁（FHFA）が発表した2月FHFA住宅価格指数は前月比＋0.0％と、1月＋0.2％から伸びが鈍化し、昨年9月来で最低。同月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数は前年比＋0.9％。伸びは1月＋1.19％から鈍化し、23年7月来で最低の伸びにとどまった。

予想外に改善した消費者信頼感指数を受けてドル買いが優勢となった。ドル・円は159円40銭から159円69銭へ上昇。ユーロ・ドルは1.1704ドルから1.1696ドルへじり安推移、ポンド・ドルは1.3505ドルから1.3495ドルへ反落した。



[経済指標]

・米・4月消費者信頼感指数：92.8（予想：89.0、3月：92.2←91.8）

・米・4月リッチモンド連銀製造業指数：3（予想1、3月：0）

・米・2月FHFA住宅価格指数：前月比＋0.0％（予想：＋0.1％、1月：＋0.2％←＋0.1％）

・米・2月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋0.9％（予想：＋1.12％、1月：＋1.19％←＋1.18％）《KY》