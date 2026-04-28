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東証グロ－ス指数は大幅に5日ぶり反発、新興市場に資金向かう
*16:54JST 東証グロ－ス指数は大幅に5日ぶり反発、新興市場に資金向かう
東証グロース市場指数 1001.77 ＋14.41／出来高 3億8734万株／売買代金 1496億円東証グロース市場250指数 774.22 ＋11.63／出来高 1億3070万株／売買代金 1123億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に5日ぶり反発。値上がり銘柄数は332、値下がり銘柄数は219、変わらずは39。
前日27の米株式市場でダウ平均は3日続落。原油高や、ダラス連銀製造業活動指数が予想外のマイナスとなったことが株価の重しとなった。中盤にかけ、ナスダックは主要企業決算への期待感に持ち直し上昇に転じ、主要指数は高安まちまちで終了した。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢の展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は2.09％高となった。東証グロース市場指数は昨日までの4日続落で4.9％下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。また、昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が19日ぶりに反落し、今日の東京市場では、このところ日経平均の上げをリードしてきた東証プライムの主力半導体関連株やAI関連株が手掛けにくく、新興市場に投資資金が向かいやすかった。一方、今日は日銀金融政策決定会合の結果発表に加え、取引終了後には植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きがあった。また、イラン情勢の先行き不透明感が引き続き投資家心理を慎重にさせたが、今日の新興市場は買いが優勢の展開となった。
個別では、台湾食品メーカーとライセンスに関し基本合意し新株予約権の大量行使も発表したフルッタ＜2586＞、前日ストップ高の買い人気が継続したフライヤー＜323A＞、前日大幅高の余勢を駆って上伸したGDH＜4437＞、前日に年初来高値を更新し先高期待が高まったアーキテクツSJ＜6085＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やパワーエックス＜485A＞が上昇。値上がり率上位には、モダリス＜4883＞、DMP＜3652＞などが顔を出した。
一方、信用取引規制が嫌気されたグローバルW＜3936＞、前日ストップ高の反動安となったインバウンド＜7031＞、前日に高値更新したが長い上ひげとなり手仕舞い売りを誘ったキューブ＜7112＞、25日線や75日線を下回り手仕舞い売りが出たフロンティアI＜7050＞が下げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やサンバイオ＜4592＞が下落。値下がり率上位には、バトンズ＜554A＞、インフォメティス＜281A＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4883|モダリス | 66| 12| 22.22|
2| 3652|ＤＭＰ | 3015| 504| 20.07|
3| 323A|フライヤー | 625| 100| 19.05|
4| 6085|アキテクツＳＪ | 640| 100| 18.52|
5| 6173|アクアライン | 134| 19| 16.52|
6| 4437|ＧＤＨ | 1199| 150| 14.30|
7| 157A|Ｇモンスター | 1217| 148| 13.84|
8| 4427|ＥｄｕＬａｂ | 272| 31| 12.86|
9| 7375|リファインバスＧ | 2127| 196| 10.15|
10| 3185|夢展望 | 199| 18| 9.94|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7031|インバウンド | 701| -150| -17.63|
2| 554A|バトンズ | 2130| -261| -10.92|
3| 7112|キューブ | 832| -97| -10.44|
4| 3936|グローバルＷ | 173| -20| -10.36|
5| 7050|フロンティアＩ | 1524| -138| -8.30|
6| 281A|インフォメティス | 712| -51| -6.68|
7| 4316|ビーマップ | 199| -14| -6.57|
8| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 1155| -81| -6.55|
9| 5247|ＢＴＭ | 671| -46| -6.42|
10| 1436|グリーンエナジー | 1269| -86| -6.35|《SK》
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