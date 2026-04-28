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東証業種別ランキング：その他 金融業が上昇率トップ
*16:14JST 東証業種別ランキング：その他 金融業が上昇率トップ
その他 金融業が上昇率トップ。そのほか建設業、鉱業、銀行業、電力・ガス業、海運業なども上昇。一方、情報・通信業が下落率トップ。そのほか電気機器、空運業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. その他金融業 ／ 1,431.38 ／ 6.56
2. 建設業 ／ 2,969.44 ／ 5.81
3. 鉱業 ／ 1,215.57 ／ 4.91
4. 銀行業 ／ 611.66 ／ 4.78
5. 電力・ガス業 ／ 712.1 ／ 3.45
6. 海運業 ／ 2,107.62 ／ 2.26
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,751.39 ／ 2.04
8. 卸売業 ／ 6,026.67 ／ 2.03
9. 医薬品 ／ 3,960.61 ／ 2.01
10. 証券業 ／ 834.8 ／ 1.90
11. サービス業 ／ 2,901.94 ／ 1.86
12. 保険業 ／ 3,468.64 ／ 1.84
13. 鉄鋼 ／ 735.99 ／ 1.72
14. 石油・石炭製品 ／ 2,800.97 ／ 1.63
15. ガラス・土石製品 ／ 2,281.24 ／ 1.44
16. 輸送用機器 ／ 4,750.36 ／ 1.30
17. 機械 ／ 5,239.6 ／ 1.29
18. 不動産業 ／ 2,803.28 ／ 1.28
19. ゴム製品 ／ 5,318. ／ 1.22
20. 小売業 ／ 2,229.1 ／ 1.20
21. 精密機器 ／ 14,421.07 ／ 1.15
22. 陸運業 ／ 2,248.75 ／ 1.12
23. 水産・農林業 ／ 732.26 ／ 1.06
24. 化学工業 ／ 2,974.39 ／ 1.03
25. 繊維業 ／ 948.27 ／ 0.95
26. 金属製品 ／ 1,743.76 ／ 0.91
27. その他製品 ／ 5,883.86 ／ 0.84
28. 食料品 ／ 2,620.02 ／ 0.52
29. パルプ・紙 ／ 623.18 ／ 0.46
30. 非鉄金属 ／ 6,789.09 ／ 0.41
31. 空運業 ／ 206.89 ／ -0.40
32. 電気機器 ／ 7,357.69 ／ -2.09
33. 情報・通信業 ／ 7,468.08 ／ -2.54《FA》
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