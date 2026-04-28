*15:45JST システムディ---「fmSMART」事業譲受に関する基本合意書締結

システムディ＜3804＞は27日、株式会社オーイーシー（本社：大分市）が提供する公共施設マネジメントシステム「fmSMART」に係る事業の譲受けに関する基本合意書を締結したと発表した。

同社は公会計を中心とした公共施設マネジメントソリューション事業の拡大を目的としており、ソフトウェア、ファシリティマネジメントに関する業務・システムノウハウおよびユーザー基盤を承継する。

譲受対象には「fmSMART」の著作権、ソースコード、各種資料・データ、現時点のユーザー契約など関連する全てが含まれ、貸借対照表に記載された資産および負債の異動はない。契約締結日は2026年7月31日（予定）、クロージングは2026年8月1日以降（予定）となる。本件によりファシリティマネジメント分野での開発期間短縮、早期収益化、既存公共ビジネスとの相乗効果が期待される。

当該事業譲受けによりのれんが発生する見込みであり、のれんは今後一定期間内に償却する予定である。《KA》