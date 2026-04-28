*15:38JST 新興市場銘柄ダイジェスト:フルッタが反発、グローバルWが続落

＜2586＞ フルッタ 111 +3

反発。27日の取引終了後に、台湾の食品メーカーである金利食安科技股フェン有限公司(KFS社)との間で、台湾およびタイ市場における同社ブランド製品の製造・販売ライセンスならびに販売代理に関する基本合意書(MOU)を締結したことを発表し、好材料視されている。同社のブランド力および高品質なアサイー原料と、KFS社の卓越した製造技術ならびに同地域における強固な販売網を融合させることで、台湾およびタイ市場での圧倒的なシェア獲得と、さらなる事業のスケールアップを目指すとしている。

＜7094＞ NexTone 1497 0

前日比変わらず。27日の取引終了後、26年3月期通期業績予想の下方修正を発表し、これを嫌気した売りに押されている。売上高を230.00億円から207.70億円(従来予想比9.7%減)へ、経常利益を18.00億円から13.30億円(同26.1%減)へ下方修正した。売上高では主に著作権管理事業のインタラクティブ配信及びDD事業において計画を下回る見込みとなった。利益面では、販管費は計画を下回って推移したものの、売上高の計画未達により前回発表予想比で減益となる見込みとなった。

＜3936＞ グローバルW 173 -20

続落。28日から東京証券取引所が同社株の信用取引による新規の売付け・買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)にすると発表したことを受けて、これを嫌気した売りに押されている。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の実施を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%(うち現金担保分20%)にするとしている。

＜4379＞ フォトシンス 468 +4

もみ合い。「Akerun入退室管理システム」(Akerun)が、WOOCが全国展開するコワーキングスペース／レンタルオフィス「BIZcomfort」で導入された。WOOCでは、BIZcomfortの一部を除く全国の拠点でのAkerunの導入により、セキュリティ強化を通じた安心・安全なコワーキングスペース／レンタルオフィス環境の構築に加え、会員管理のための基幹システムとAkerunのAPI連携を通じた運用工数の大幅な削減や拠点数／会員数の拡大に対応できる運営体制を整備している。

＜173A＞ ハンモック 1426 +20

反発。アディッシュとの資本業務提携を発表、好材料視されている。SaaSプロダクトを開発・提供し、SaaS及びSFA/CRM領域に強みを持つ同社とカスタマーサクセス領域に強みを持つアディッシュが相互のノウハウの提供及び販売協力を行うことで、両社の提供するサービスの顧客満足度の向上及び販売機会の拡大を目指し、企業価値向上を図るために資本業務提携を行うこととした。同社は、アディッシュの株式66,500株(発行済株式総数に対する割合3.07%)を既存株主から取得する予定としている。

＜4498＞ サイバートラスト 1211 -37

反落。26年3月期の業績は、売上高83.60億円(前期比12.3%増)、経常利益16.57億円(同14.4%増)と2桁増収増益だった。27年3月期の業績についても、売上高92.50億円、経常利益18.67億円と大幅増収増益を見込む。同時に、26年3月期の期末配当を11.50円から12.00円に増額し、27年3月期も前期比2円増の14.00円に増配する方針とした。あわせて福島市教育委員会が安全な校務環境の構築を目指し、同社のデバイス証明書管理サービスを導入したことも発表した。《AT》