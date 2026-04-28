ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～積水化成、はてななどがランクイン

2026年4月28日 14:53

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～積水化成、はてななどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月28日　14:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 31124 　530.342　 381.76% -0.001%
＜3930＞ はてな　　　　　　　967500 　51149.26　 313.2% 0.0192%
＜7868＞ 広済堂HD　　　　　8759300 　405603.78　 274.96% 0.0796%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　9355100 　66922.62　 255.18% 0.1739%
＜1942＞ 関電工　　　　　　　8035800 　5277669.26　 250.39% 0.1103%
＜6327＞ 北川精機　　　　　　1338000 　537122.78　 232.15% 0.2096%
＜4784＞ GMOインター　　　7654900 　747389.28　 206.16% -0.0962%
＜4883＞ モダリス　　　　　　31896700 　315467.08　 191.91% 0.3518%
＜157A＞ Gモンスター　　　　1525200 　287429.74　 185.62% 0.1375%
＜5834＞ SBIリーシンク　　417700 　208741.08　 174.65% -0.0412%
＜1930＞ 北電事　　　　　　　304100 　90420.28　 172.93% 0.0291%
＜4228＞ 積化成　　　　　　　913000 　83284.06　 171.2% 0.0915%
＜4112＞ 保土谷　　　　　　　174200 　82910.94　 170.44% 0.1006%
＜1934＞ ユアテック　　　　　527400 　292783.22　 162.82% -0.0361%
＜6908＞ イリソ電子　　　　　403100 　275730.7　 162.09% -0.1005%
＜1698＞ 上場配当　　　　　　77998 　62777.871　 156.86% 0.013%
＜7235＞ 東ラヂエタ　　　　　85800 　29350.06　 151.47% 0.06%
＜6754＞ アンリツ　　　　　　6455900 　6641533.2　 151.23% 0.0428%
＜6315＞ TOWA　　　　　　9018400 　6362683.96　 148.28% 0.0444%
＜7094＞ NexTone　　　301200 　119980.36　 139.74% -0.0046%
<7709> クボテック　　　　　1571900 　37222.98　 139.35% 0.0106%
<3776> ブロバンタワ　　　　958700 　60359.28　 137.83% 0.0444%
<6516> 山洋電　　　　　　　705600 　1183868　 134.4% 0.0662%
<6302> 住友重　　　　　　　2133800 　3147683.94　 133.09% 0.0734%
<9629> ピーシーエー　　　　235000 　83086.44　 131.87% -0.1302%
<7259> アイシン　　　　　　7041200 　4882177.87　 128.58% 0.0244%
<5885> ジーデップ　　　　　76600 　77464.16　 128.48% 0.0183%
<9147> NXHD　　　　　　3244900 　4186102.46　 126.14% 0.0948%
<3451> トーセイ・リート　　2740 　106879.52　 126.02% -0.0479%
<133A> GX超短米　　　　　230179 　69168.053　 125.01% -0.0027%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事