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出来高変化率ランキング（14時台）～積水化成、はてななどがランクイン
*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～積水化成、はてななどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月28日 14:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2016＞ iF米710H 31124 530.342 381.76% -0.001%
＜3930＞ はてな 967500 51149.26 313.2% 0.0192%
＜7868＞ 広済堂HD 8759300 405603.78 274.96% 0.0796%
＜3681＞ ブイキューブ 9355100 66922.62 255.18% 0.1739%
＜1942＞ 関電工 8035800 5277669.26 250.39% 0.1103%
＜6327＞ 北川精機 1338000 537122.78 232.15% 0.2096%
＜4784＞ GMOインター 7654900 747389.28 206.16% -0.0962%
＜4883＞ モダリス 31896700 315467.08 191.91% 0.3518%
＜157A＞ Gモンスター 1525200 287429.74 185.62% 0.1375%
＜5834＞ SBIリーシンク 417700 208741.08 174.65% -0.0412%
＜1930＞ 北電事 304100 90420.28 172.93% 0.0291%
＜4228＞ 積化成 913000 83284.06 171.2% 0.0915%
＜4112＞ 保土谷 174200 82910.94 170.44% 0.1006%
＜1934＞ ユアテック 527400 292783.22 162.82% -0.0361%
＜6908＞ イリソ電子 403100 275730.7 162.09% -0.1005%
＜1698＞ 上場配当 77998 62777.871 156.86% 0.013%
＜7235＞ 東ラヂエタ 85800 29350.06 151.47% 0.06%
＜6754＞ アンリツ 6455900 6641533.2 151.23% 0.0428%
＜6315＞ TOWA 9018400 6362683.96 148.28% 0.0444%
＜7094＞ NexTone 301200 119980.36 139.74% -0.0046%
<7709> クボテック 1571900 37222.98 139.35% 0.0106%
<3776> ブロバンタワ 958700 60359.28 137.83% 0.0444%
<6516> 山洋電 705600 1183868 134.4% 0.0662%
<6302> 住友重 2133800 3147683.94 133.09% 0.0734%
<9629> ピーシーエー 235000 83086.44 131.87% -0.1302%
<7259> アイシン 7041200 4882177.87 128.58% 0.0244%
<5885> ジーデップ 76600 77464.16 128.48% 0.0183%
<9147> NXHD 3244900 4186102.46 126.14% 0.0948%
<3451> トーセイ・リート 2740 106879.52 126.02% -0.0479%
<133A> GX超短米 230179 69168.053 125.01% -0.0027%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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