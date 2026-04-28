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出来高変化率ランキング（13時台）～はてな、モダリスなどがランクイン

2026年4月28日 14:43

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記事提供元：フィスコ

*14:43JST 出来高変化率ランキング（13時台）～はてな、モダリスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月28日　13:14　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2016＞ iF米710H　　 　31118 　530.342　 381.76% -0.001%
＜3930＞ はてな　　　　　　 　851500 　51149.26　 303.60% 0.0783%
＜3681＞ ブイキューブ　　　 　9010000 　66922.62　 251.66% 0.1739%
＜7868＞ 広済堂HD　　　　 　5853100 　405603.78　 233.27% 0.1481%
＜6327＞ 北川精機　　　　　 　1229800 　537122.78　 222.18% 0.2132%
＜4784＞ GMOインター　　 　7113400 　747389.28　 197.32% -0.0932%
＜157A＞ Gモンスター　　　 　1414900 　287429.74　 176.53% 0.1318%
＜1942＞ 関電工　　　　　　 　3848100 　5277669.26　 162.34% 0.0421%
＜4228＞ 積化成　　　　　　 　818000 　83284.06　 157.39% 0.0963%
＜4112＞ 保土谷　　　　　　 　155800 　82910.94　 156.36% 0.0958%
＜1930＞ 北電事　　　　　　 　262700 　90420.28　 154.68% 0.0152%
＜4883＞ モダリス　　　　　 　23547500 　315467.08　 152.60% 0.3333%
＜5834＞ SBIリーシンク　 　335800 　208741.08　 147.61% -0.056%
＜7235＞ 東ラヂエタ　　　　 　80800 　29350.06　 144.09% 0.0608%
＜6908＞ イリソ電子　　　　 　338400 　275730.7　 141.04% -0.1048%
＜6754＞ アンリツ　　　　　 　5837300 　6641533.2　 138.92% 0.0388%
＜6315＞ TOWA　　　　　 　8300400 　6362683.96　 138.16% 0.0492%
＜7709＞ クボテック　　　　 　1552400 　37222.98　 137.96% 0.0106%
＜1934＞ ユアテック　　　　 　423600 　292783.22　 136.76% -0.0265%
＜7094＞ NexTone　　 　282800 　119980.36　 131.72% -0.014%
<5885> ジーデップ　　　　 　75700 　77464.16　 127.05% 0.0183%
<6516> 山洋電　　　　　　 　662500 　1183868　 126.53% 0.0677%
<9629> ピーシーエー　　　 　213300 　83086.44　 119.69% -0.1314%
<3451> トーセイ・リート　 　2541 　106879.52　 116.79% -0.0486%
<7949> 小松ウオル　　　　 　294900 　263560.66　 108.51% 0.097%
<6629> テクノHR　　　　 　3517300 　2121182.54　 107.11% -0.0366%
<4043> トクヤマ　　　　　 　1448800 　1855781.64　 104.84% -0.0474%
<6861> キーエンス　　　　 　2062000 　56652478　 101.95% 0.0211%
<3776> ブロバンタワ　　　 　721500 　60359.28　 101.82% 0.0177%
<1975> 朝日工　　　　　　 　189600 　261713.3　 98.69% 0.0592%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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