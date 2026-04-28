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出来高変化率ランキング（13時台）～はてな、モダリスなどがランクイン
*14:43JST 出来高変化率ランキング（13時台）～はてな、モダリスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月28日 13:14 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2016＞ iF米710H 31118 530.342 381.76% -0.001%
＜3930＞ はてな 851500 51149.26 303.60% 0.0783%
＜3681＞ ブイキューブ 9010000 66922.62 251.66% 0.1739%
＜7868＞ 広済堂HD 5853100 405603.78 233.27% 0.1481%
＜6327＞ 北川精機 1229800 537122.78 222.18% 0.2132%
＜4784＞ GMOインター 7113400 747389.28 197.32% -0.0932%
＜157A＞ Gモンスター 1414900 287429.74 176.53% 0.1318%
＜1942＞ 関電工 3848100 5277669.26 162.34% 0.0421%
＜4228＞ 積化成 818000 83284.06 157.39% 0.0963%
＜4112＞ 保土谷 155800 82910.94 156.36% 0.0958%
＜1930＞ 北電事 262700 90420.28 154.68% 0.0152%
＜4883＞ モダリス 23547500 315467.08 152.60% 0.3333%
＜5834＞ SBIリーシンク 335800 208741.08 147.61% -0.056%
＜7235＞ 東ラヂエタ 80800 29350.06 144.09% 0.0608%
＜6908＞ イリソ電子 338400 275730.7 141.04% -0.1048%
＜6754＞ アンリツ 5837300 6641533.2 138.92% 0.0388%
＜6315＞ TOWA 8300400 6362683.96 138.16% 0.0492%
＜7709＞ クボテック 1552400 37222.98 137.96% 0.0106%
＜1934＞ ユアテック 423600 292783.22 136.76% -0.0265%
＜7094＞ NexTone 282800 119980.36 131.72% -0.014%
<5885> ジーデップ 75700 77464.16 127.05% 0.0183%
<6516> 山洋電 662500 1183868 126.53% 0.0677%
<9629> ピーシーエー 213300 83086.44 119.69% -0.1314%
<3451> トーセイ・リート 2541 106879.52 116.79% -0.0486%
<7949> 小松ウオル 294900 263560.66 108.51% 0.097%
<6629> テクノHR 3517300 2121182.54 107.11% -0.0366%
<4043> トクヤマ 1448800 1855781.64 104.84% -0.0474%
<6861> キーエンス 2062000 56652478 101.95% 0.0211%
<3776> ブロバンタワ 721500 60359.28 101.82% 0.0177%
<1975> 朝日工 189600 261713.3 98.69% 0.0592%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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