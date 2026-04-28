*12:40JST 日経平均は3日ぶり反落、ソフトバンクGが1銘柄で約341円分押し下げ

28日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり186銘柄、値下がり38銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反落。299.15円安の60238.21円（出来高概算9億9861万株）で前場の取引を終えている。

前日27日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は62.92ドル安の49167.79ドル、ナスダックは50.50ポイント高の24887.10で取引を終了した。イラン和平協議の停滞で原油高を警戒した売りに、寄り付き後、まちまち。ダラス連銀製造業活動指数が予想外のマイナスとなり相場は下落した。中盤にかけ、ナスダックは主要企業決算の発表を今週に控え、期待感に持ち直し上昇に転じ、過去最高値を更新。終盤にかけ、ダウも下げ幅を縮小し、主要指数は高安まちまちで終了した。

米株式市場の動向を横目に、28日の日経平均は5.58円安の60531.78円と反落して取引を開始した。朝方に下げ幅を広げた後は、60200円付近で軟調もみ合い展開となった。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちだったが、ナスダック総合指数が続伸したことに加え、国内主要企業の3月決算発表が増えており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。ただ、このところ日経平均株価の上げをけん引してきた半導体やAI関連株に利益確定売りが広がり、指数の重しとなった。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、中外薬＜4519＞、キオクシアHD＜285A＞、KDDI＜9433＞、豊田通商＜8015＞、オリックス＜8591＞、ダイキン＜6367＞、信越化＜4063＞、京セラ＜6971＞、リクルートHD＜6098＞、三井物＜8031＞、三菱商事＜8058＞、コナミG＜9766＞、塩野義＜4507＞、大成建＜1801＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、日東電＜6988＞、フジクラ＜5803＞、ファナック<6954>、アステラス薬<4503>、レーザーテク<6920>、日立<6501>、デンソー<6902>、スクリン<7735>、ルネサス<6723>、富士通<6702>、ソシオネクスト<6526>、住友ファーマ<4506>などの銘柄が下落。

業種別では、その他金融業、建設業、鉱業などが上昇した一方で、情報・通信業、空運業、電気機器などが下落した。

値下がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約341円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、東エレク＜8035＞、日東電＜6988＞、ファナック<6954>、フジクラ＜5803＞、アステラス薬<4503>などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約76円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、キオクシアHD＜285A＞、KDDI＜9433＞、豊田通商＜8015＞、オリックス＜8591＞、ダイキン＜6367＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 60238.21(-299.15)

値上がり銘柄数 186(寄与度+622.22)

値下がり銘柄数 38(寄与度-921.37)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 72820 950 76.43

＜4519＞ 中外製薬 7862 417 41.94

＜285A＞ キオクシアHD 36940 1470 34.49

＜9433＞ KDDI 2575 57 22.93

＜8015＞ 豊田通商 6373 168 16.90

＜8591＞ オリックス 5327 456 15.29

＜6367＞ ダイキン工業 21910 435 14.58

＜6971＞ 京セラ 2707.5 49.5 13.27

＜6098＞ リクルートHD 7418 116 11.67

＜8031＞ 三井物産 5843 153 10.26

＜4063＞ 信越化 7002 53 8.88

＜8058＞ 三菱商事 4898 88 8.85

＜4507＞ 塩野義製薬 3155 80 8.05

＜1801＞ 大成建設 17500 1200 8.05

<6146> ディスコ 77180 1150 7.71

<5706> 三井金属鉱業 41570 2270 7.61

<4543> テルモ 2053 28 7.51

<7453> 良品計画 3729 112 7.51

<1812> 鹿島建設 6376 422 7.07

<4901> 富士フイルム 2949.5 70 7.04



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 5420 -424 -341.12

＜6857＞ アドバンテ 30340 -1160 -279.98

＜8035＞ 東エレク 45940 -1160 -116.66

＜6988＞ 日東電工 3059 -243 -40.73

<6954> ファナック 7044 -212 -35.53

＜5803＞ フジクラ 6220 -127 -25.54

<4503> アステラス製薬 2313 -72.5 -12.15

<6920> レーザーテック 44890 -880 -11.80

<6902> デンソー 1802 -81.5 -10.93

<6501> 日立製作所 5093 -263 -8.82

<7735> SCREEN 10615 -190 -5.10

<6723> ルネサス 2991.5 -132.5 -4.44

<6702> 富士通 3717 -108 -3.62

<6526> ソシオネクスト 2002 -98 -3.29

<4506> 住友ファーマ 1844.5 -90.5 -3.03

<6504> 富士電機 12635 -405 -2.72

<6701> 日本電気 4507 -118 -1.98

<6981> 村田製作所 4892 -24 -1.93

<8601> 大和証券G本社 1460 -56.5 -1.89

<6752> パナHD 3062 -41 -1.37《CS》