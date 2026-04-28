*11:17JST ニーズウェル---「つなぎAI」の取扱いを開始。現場主導のAI活用で業務最適化とDX推進を支援

ニーズウェル＜3992＞は27日、NTTデータ＜9613＞および日本電子計算が提供する生成AIエージェント基盤「つなぎAI」の代理店契約を締結し、既存事業および顧客基盤を活用したAIソリューション展開を推進すると発表した。

「つなぎAI」は人・業務データ・AIを連携させ、企業の業務最適化を支援する生成AI基盤である。ノーコードおよびローコードに対応しており、専門的なITスキルを持たない現場担当者でも自ら業務に適したAI活用を進めることが可能である。また、日本国内での運用を前提に、ロールや権限管理、監査ログ機能を備え、日本企業に求められるセキュリティ水準に対応している。

主な機能として、社内文書やナレッジを活用して迅速かつ正確に回答するチャットボット機能、ユーザーの意図を踏まえ非定型業務を支援するAIエージェント機能、外部アプリケーション連携を含む業務プロセスの自動化を実現するワークフロー機能を有する。さらにWinActorなどのRPAツールと連携可能であり、既存のRPA資産を活用しながら高度な自動化を実現できる点も特徴である。

同社は導入支援やPoC支援、運用定着までの伴走支援を含むトータルサービスを提供し、従来のRPAや経費精算システムと組み合わせることで業務プロセス全体の効率化と高度化を推進する。生成AIの活用を顧客業務に定着させ、継続的な価値創出につなげる取り組みを進める。《KT》