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出来高変化率ランキング（9時台）～Tホライゾン、ブイキューブなどがランクイン

2026年4月28日 10:44

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記事提供元：フィスコ

*10:44JST 出来高変化率ランキング（9時台）～Tホライゾン、ブイキューブなどがランクイン
Tホライゾン＜6629＞がランクイン（9時43分時点）。続伸。前週末24日取引終了後に、26年3月期業績見込みを上方修正・記念配当実施を発表し、昨日ストップ高。本日も売買が活発となっている。26年3月期営業利益は24.00億円（前期比6.4倍）の見込み。前回予想から60％引き上げた。GIGAスクール構想第2期の進展が寄与した。期末に設立50周年記念配当を実施する。期末配当（＝年間配当）は30円（うち記念配当10円）となる。前回予想は20円、前期は12円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月28日　9:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4659＞ エイジス　　　　　 37500 　5739.8　 330.04% 0%
＜2016＞ iF米710H　　　2297 　530.342　 231.22% -0.0005%
＜6396＞ 宇野鉄　　　　　　　2500 　1527.9　 209.42% -0.0172%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　4397700 　66922.62　 168.45% 0.3913%
＜4784＞ GMOインター　　　4101000 　747389.28　 127.39% -0.0751%
＜8301＞ 日銀SC　　　　　　500 　3449　 107.67% -0.004%
＜4228＞ 積化成　　　　　　　533700 　83284.06　 103.96% 0.0867%
＜157A＞ Gモンスター　　　　767000 　287429.74　 100.64% 0.1646%
＜6267＞ ゼネパッカー　　　　3000 　4285.2　 98.79% -0.0064%
＜7486＞ サンリン　　　　　　3700 　1775.36　 89.4% -0.0013%
＜4112＞ 保土谷　　　　　　　89800 　82910.94　 87.92% 0.0918%
＜6049＞ イトクロ　　　　　　16500 　2187.04　 76.07% 0%
＜7235＞ 東ラヂエタ　　　　　45800 　29350.06　 75.13% 0.0945%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　924900 　490580.02　 71.49% 0%
＜7021＞ ニッチツ　　　　　　5200 　5050.92　 71.24% -0.0026%
＜6754＞ アンリツ　　　　　　3094500 　6641533.2　 63.55% 0.1075%
＜9629＞ ピーシーエー　　　　132300 　83086.44　 62.74% -0.127%
＜8079＞ 正栄食　　　　　　　266500 　484625.1　 62.05% 0.0111%
＜7247＞ ミクニ　　　　　　　197600 　32887.16　 61.62% -0.089%
<7523> アールビバン　　　　2500 　5484.7　 58.79% 0%
<6861> キーエンス　　　　　1339600 　56652478　 52.72% 0.0315%
<2294> 柿安本店　　　　　　124400 　186902.1　 51.2% -0.0863%
<7949> 小松ウオル　　　　　178100 　263560.66　 50.18% 0.1007%
<4043> トクヤマ　　　　　　849300 　1855781.64　 45.03% -0.0484%
<1930> 北電事　　　　　　　102600 　90420.28　 43.63% 0.0249%
＜6629＞ テクノHR　　　　　1886800 　2121182.54　 38.49% 0.019%
<282A> GX半導10　　　　336703 　441012.97　 34.32% -0.0221%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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