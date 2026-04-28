*10:44JST 出来高変化率ランキング（9時台）～Tホライゾン、ブイキューブなどがランクイン

Tホライゾン＜6629＞がランクイン（9時43分時点）。続伸。前週末24日取引終了後に、26年3月期業績見込みを上方修正・記念配当実施を発表し、昨日ストップ高。本日も売買が活発となっている。26年3月期営業利益は24.00億円（前期比6.4倍）の見込み。前回予想から60％引き上げた。GIGAスクール構想第2期の進展が寄与した。期末に設立50周年記念配当を実施する。期末配当（＝年間配当）は30円（うち記念配当10円）となる。前回予想は20円、前期は12円だった。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月28日 9:43 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4659＞ エイジス 37500 5739.8 330.04% 0%

＜2016＞ iF米710H 2297 530.342 231.22% -0.0005%

＜6396＞ 宇野鉄 2500 1527.9 209.42% -0.0172%

＜3681＞ ブイキューブ 4397700 66922.62 168.45% 0.3913%

＜4784＞ GMOインター 4101000 747389.28 127.39% -0.0751%

＜8301＞ 日銀SC 500 3449 107.67% -0.004%

＜4228＞ 積化成 533700 83284.06 103.96% 0.0867%

＜157A＞ Gモンスター 767000 287429.74 100.64% 0.1646%

＜6267＞ ゼネパッカー 3000 4285.2 98.79% -0.0064%

＜7486＞ サンリン 3700 1775.36 89.4% -0.0013%

＜4112＞ 保土谷 89800 82910.94 87.92% 0.0918%

＜6049＞ イトクロ 16500 2187.04 76.07% 0%

＜7235＞ 東ラヂエタ 45800 29350.06 75.13% 0.0945%

＜6197＞ ソラスト 924900 490580.02 71.49% 0%

＜7021＞ ニッチツ 5200 5050.92 71.24% -0.0026%

＜6754＞ アンリツ 3094500 6641533.2 63.55% 0.1075%

＜9629＞ ピーシーエー 132300 83086.44 62.74% -0.127%

＜8079＞ 正栄食 266500 484625.1 62.05% 0.0111%

＜7247＞ ミクニ 197600 32887.16 61.62% -0.089%

<7523> アールビバン 2500 5484.7 58.79% 0%

<6861> キーエンス 1339600 56652478 52.72% 0.0315%

<2294> 柿安本店 124400 186902.1 51.2% -0.0863%

<7949> 小松ウオル 178100 263560.66 50.18% 0.1007%

<4043> トクヤマ 849300 1855781.64 45.03% -0.0484%

<1930> 北電事 102600 90420.28 43.63% 0.0249%

＜6629＞ テクノHR 1886800 2121182.54 38.49% 0.019%

<282A> GX半導10 336703 441012.97 34.32% -0.0221%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》