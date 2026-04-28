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出来高変化率ランキング（10時台）～エクセディ、はてななどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エクセディ、はてななどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月28日 10:16 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3930＞ はてな 513100 51149.26 255.3% 0.0499%
＜2016＞ iF米710H 2499 530.342 240.46% -0.001%
＜3681＞ ブイキューブ 5625000 66922.62 200.62% 0.3695%
＜4784＞ GMOインター 4806600 747389.28 147.93% -0.0812%
＜7709＞ クボテック 1464900 37222.98 131.5% 0.0106%
＜157A＞ Gモンスター 945300 287429.74 126.5% 0.1861%
＜4228＞ 積化成 610700 83284.06 120.64% 0.1012%
＜7094＞ NexTone 231800 119980.36 106.88% -0.022%
＜5885＞ ジーデップ 58000 77464.16 95.39% 0.0433%
＜4112＞ 保土谷 95200 82910.94 94.91% 0.0887%
＜7235＞ 東ラヂエタ 53100 29350.06 92.65% 0.0945%
＜6754＞ アンリツ 3844300 6641533.2 88.96% 0.0985%
＜6327＞ 北川精機 424000 537122.78 86.1% 0.1459%
＜9629＞ ピーシーエー 144200 83086.44 72.51% -0.1321%
＜6197＞ ソラスト 924900 490580.02 71.49% 0%
＜6516＞ 山洋電 417600 1183868 71.36% 0.0496%
＜7949＞ 小松ウオル 206900 263560.66 66.63% 0.1019%
＜8079＞ 正栄食 272100 484625.1 64.33% 0.0111%
＜6861＞ キーエンス 1485400 56652478 64.02% 0.0269%
＜4043＞ トクヤマ 967400 1855781.64 58.6% -0.0526%
<2294> 柿安本店 133400 186902.1 58.57% -0.0883%
<1930> 北電事 115600 90420.28 56.28% 0.0263%
<6629> テクノHR 2087300 2121182.54 48.83% 0.0061%
<7278> エクセディ 273200 949122.8 45.02% 0.0485%
<6315> TOWA 3700300 6362683.96 43.9% 0.0904%
<6908> イリソ電子 143900 275730.7 43.61% -0.092%
<8591> オリックス 3493700 11590811.7 42.01% 0.0993%
<3451> トーセイ・リート 1280 106879.52 39.44% -0.0402%
<3475> グッドコムA 349400 333542.1 38.66% -0.1103%
<282A> GX半導10 342797 441012.97 36.09% -0.0189%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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