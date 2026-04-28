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出来高変化率ランキング（10時台）～エクセディ、はてななどがランクイン

2026年4月28日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～エクセディ、はてななどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月28日　10:16　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3930＞ はてな　　　　　　 513100 　51149.26　 255.3% 0.0499%
＜2016＞ iF米710H　　　2499 　530.342　 240.46% -0.001%
＜3681＞ ブイキューブ　　　　5625000 　66922.62　 200.62% 0.3695%
＜4784＞ GMOインター　　　4806600 　747389.28　 147.93% -0.0812%
＜7709＞ クボテック　　　　　1464900 　37222.98　 131.5% 0.0106%
＜157A＞ Gモンスター　　　　945300 　287429.74　 126.5% 0.1861%
＜4228＞ 積化成　　　　　　　610700 　83284.06　 120.64% 0.1012%
＜7094＞ NexTone　　　231800 　119980.36　 106.88% -0.022%
＜5885＞ ジーデップ　　　　　58000 　77464.16　 95.39% 0.0433%
＜4112＞ 保土谷　　　　　　　95200 　82910.94　 94.91% 0.0887%
＜7235＞ 東ラヂエタ　　　　　53100 　29350.06　 92.65% 0.0945%
＜6754＞ アンリツ　　　　　　3844300 　6641533.2　 88.96% 0.0985%
＜6327＞ 北川精機　　　　　　424000 　537122.78　 86.1% 0.1459%
＜9629＞ ピーシーエー　　　　144200 　83086.44　 72.51% -0.1321%
＜6197＞ ソラスト　　　　　　924900 　490580.02　 71.49% 0%
＜6516＞ 山洋電　　　　　　　417600 　1183868　 71.36% 0.0496%
＜7949＞ 小松ウオル　　　　　206900 　263560.66　 66.63% 0.1019%
＜8079＞ 正栄食　　　　　　　272100 　484625.1　 64.33% 0.0111%
＜6861＞ キーエンス　　　　　1485400 　56652478　 64.02% 0.0269%
＜4043＞ トクヤマ　　　　　　967400 　1855781.64　 58.6% -0.0526%
<2294> 柿安本店　　　　　　133400 　186902.1　 58.57% -0.0883%
<1930> 北電事　　　　　　　115600 　90420.28　 56.28% 0.0263%
<6629> テクノHR　　　　　2087300 　2121182.54　 48.83% 0.0061%
<7278> エクセディ　　　　　273200 　949122.8　 45.02% 0.0485%
<6315> TOWA　　　　　　3700300 　6362683.96　 43.9% 0.0904%
<6908> イリソ電子　　　　　143900 　275730.7　 43.61% -0.092%
<8591> オリックス　　　　　3493700 　11590811.7　 42.01% 0.0993%
<3451> トーセイ・リート　　1280 　106879.52　 39.44% -0.0402%
<3475> グッドコムA　　　　349400 　333542.1　 38.66% -0.1103%
<282A> GX半導10　　　　342797 　441012.97　 36.09% -0.0189%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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