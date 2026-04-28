*09:47JST 平和不動産リート投資法人---西新宿レジデンス2棟譲渡決定

平和不動産リート投資法人＜8966＞は27日、資産運用会社である平和不動産アセットマネジメントが、ＨＦ西新宿レジデンスＷＥＳＴおよびＨＦ西新宿レジデンスＥＡＳＴの2物件の譲渡を決定したと発表した。

両物件はいずれも2007年取得で築20年超のレジデンスであり、資産入替を通じてポートフォリオの質と収益性の改善を図る。

ＷＥＳＴは譲渡予定価格35.00億円、帳簿価額18.75億円に対し譲渡益15.77億円を見込む。2025年11月期末の鑑定評価額30.20億円（含み益率61.0％）を上回る水準での譲渡となる。ＥＡＳＴは譲渡予定価格20.50億円、帳簿価額10.96億円に対し譲渡益9.21億円を見込み、鑑定評価額17.70億円（含み益率61.4％）を上回る価格で売却する。

譲渡予定日は2026年5月29日で、決済方法は引渡時一括とする。譲渡先は非開示であるが国内の特定目的会社であり、利害関係はない。なお、本件の媒介者は平和不動産である。

本譲渡により含み益の顕在化を進めるとともに、手許現金の拡充によって将来の物件取得余力を高め、運用資産の成長と安定収益の確保につなげる。《KT》