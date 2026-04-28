*09:37JST ＺＥＴＡ---SynaBiz運営の「NETSEA」に「ZETA RECOMMEND」が導入

ＺＥＴＡ＜6031＞は、SynaBizが運営するインターネット卸・仕入れモール「NETSEA」に同社のレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」が導入されたと発表した。「NETSEA」はメーカーや卸売業者と小売店などをつなぐ日本最大級のWEB卸売り・仕入れマーケットプラットフォームであり、アパレルや雑貨を中心に幅広い商材を取り扱い、年間流通総額は約80億円にのぼる。

今回の導入では、ユーザーの購入・閲覧履歴をもとにした商品提案を実現することで、サイト内回遊の促進およびCVR向上に寄与している。商品詳細ページでは「この商品を見た人はこんな商品も見ています」として関連商品を表示し、類似商品や代替候補の把握を容易にすることで、複数商品の比較検討や仕入れ判断の精度向上を支援する。また、関連商品の提示により仕入れ候補の選択肢を広げ、まとめ仕入れや追加発注の促進にもつなげている。

さらに、トップページや検索結果一覧ページにおいて「あなたにおすすめの商品」を表示する機能も導入した。ユーザーごとの仕入れ傾向や取り扱いカテゴリに応じた商品提案を行うことで、定番商品の補充や新規仕入れ候補の発見を効率化し、検索行動と連動した横断的な比較を可能とする。これにより、商品選定から発注検討までの一連の業務の円滑化を実現している。《KT》