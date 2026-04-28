*09:25JST メキシコペソ円今週の予想（4月27日） サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、メキシコペソ円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、メキシコペソ円について、『押し目買いが継続しそうだが、米・イランがホルムズ海峡を巡って対立が長引いているため、上値は抑制されそうだ』と述べています。

続けて、『イラン戦争の長期化に伴い原油価格が1バレル＝90ドルを超える水準で高止まりしていることから、世界的にインフレ高進リスクが高まっている。メキシコは産油国ながら、輸入物価高の影響を受けて貿易赤字の可能性が高まるため、通貨ペソには重石となろう』と述べています。

次に、『3月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比4.59％上昇と2月の4.02％上昇から加速し、2024年10月以来の高水準となった』と伝え、『メキシコ中銀がインフレ懸念の中で慎重な姿勢を維持し、インフレ圧力がより確実に緩和するまで利下げを見送る公算が大きいものの、今後の物価状況次第では利上げが選選択肢に入ってくる可能性は高いだろう』と示唆しています。

また、『3月のメキシコ中銀会合では、政策金利を0.25％引き下げて6.75％とすることを3対2の賛成多数で可決』と伝え、『利下げにはロドリゲス総裁、メヒア副総裁、クアドラ副総裁が賛成し、ヒース副総裁とボルハ副総裁が反対した。反対派は、地政学的緊張によって新たな不確実性が生じているとして、より慎重な判断が必要だと主張した。次回5月8日の会合では、政策金利の据え置きが予想されるが、声明がタカ派的になるかどうかが注目される』と見解を述べています。

陳さんは、『米国との関税協議の動向に注意したい』と述べています。

メキシコペソ円の今週のレンジについては、『9.00円～9.40円』と予想しています。



参考にしてみてくださいね。

上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の4月27日付「メキシコペソ円今週の予想（4月27日）」にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》