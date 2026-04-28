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「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比20円安の60220円
*09:02JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般売り優勢、シカゴは大阪日中比20円安の60220円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.40円換算）で、東京エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比20円安の60220円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は62.92ドル安の49167.79ドル、ナスダックは50.50ポイント高の24887.10で取引を終了した。イラン和平協議の停滞で原油高を警戒した売りに、寄り付き後、まちまち。ダラス連銀製造業活動指数が予想外のマイナスとなり相場は下落した。中盤にかけ、ナスダックは主要企業決算の発表を今週に控え、期待感に持ち直し上昇に転じ、過去最高値を更新。終盤にかけ、ダウも下げ幅を縮小し、まちまちで終了した。
27日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円11銭まで下落後、159円46銭まで上昇し、159円41銭で引けた。米4月ダラス連銀製造業活動指数が予想外に2カ月連続のマイナスとなったためドル売りが優勢となった。その後、米イランの和平協議を巡る不透明感に原油価格が上昇したほか、低調な5年債入札を受け、長期金利の上昇に伴いドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1755ドルまで上昇後、1.1719ドルまで反落し、1.1721ドルで引けた。
NY原油先物6月限は反発（NYMEX原油6月限終値：96.37 ↑1.97）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋1.97ドル（＋2.09％）の96.37ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（27日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.33 1965 207.5 11.8
1
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.75 379 28 7.9
8
9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.25 2590 145 5.9
3
2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1546 72 4.8
8
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4913 208 4.4
2
「ADR下落率上位5銘柄」（27日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4463 -213 -4.5
6
6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 2263 -185 -7.5
6
9433 (KDDIY) 関西電力 7.25 2311 -144.5 -5.8
8
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.05 1443 -73.5 -4.8
5
■そのたADR（27日）
7203 (TM.N) アイシン精機 14.21 -0.98 2265 5
8
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.45 -0.03 5141 3
4
8035 (TOELY) 住友商事 35.78 -0.49 5703 1
0
6758 (SONY.N) TDK 17.04 0.05 2716 -
2
9432 (NTTYY) KDDI 15.78 -0.28 2515 -
3
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 -0.05 960 21.
4
6501 (HTHIY) 日立製作所 33.60 0.71 5356
0
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.92 -1.44 5713 -13
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.95 4913 20
8
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.71 0.51 6921 -2
8
8001 (ITOCY) 丸紅 369.47 -2.86 5889 -2
1
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.27 0.16 6591 -
7
8031 (MITSY) 東京エレク 146.45 0.65 46688 -41
2
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7173 -12
9
4568 (DSNKY) 第一三共 16.23 0.67 2587 -15.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.25 -0.49 2311 -144.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.04 -0.09 960 -96
6
8766 (TKOMY) 三井不動産 32.00 0.00 1700 -
1
7267 (HMC.N) スズキ 44.32 -0.18 1766 -1
0
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.03 -0.13 5748 -3
3
6902 (DNZOY) ファナック 22.49 1.44 7170 -8
6
4519 (CHGCY) 中外製薬 23.19 -4.03 7393 -5
2
4661 (OLCLY) オリエンランド 14.88 -0.12 2372 -15.
5
8411 (MFG.N) オリックス 31.55 1.15 5029 15
8
6367 (DKILY) ダイキン工業 13.38 -0.11 21328 -14
7
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.36 -0.27 5216 -
2
7741 (HOCPY) キヤノン 25.09 -0.15 3999 -
6
6503 (MIELY) 三菱電機 75.82 0.26 6043 -
5
6981 (MRAAY) 日東電工 20.44 0.23 3258 -4
4
7751 (CAJPY) 任天堂 12.38 -0.04 7893
0
6273 (SMCAY) SMC 23.73 1.33 75651 17
1
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.75 0.35 379 2
8
6146 (DSCSY) ディスコ 47.20 1.50 75237 -79
3
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.71 -0.25 1867 -11.
5
8053 (SSUMY) 三菱商事 30.06 -0.96 4792 -1
8
6702 (FJTSY) 富士通 23.84 0.68 3800 -2
5
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.10 14.50 20100 -36
5
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.30 0.04 3284 -1
7
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.33 1.13 1965 207.
5
8002 (MARUY) 三井物産 713.19 -11.73 5684 -
6
6723 (RNECY) ルネサス 9.71 -0.09 3096 -2
8
6954 (FANUY) 京セラ 16.65 -0.46 2654 -
4
8725 (MSADY) 第一生命HD 17.51 -0.20 1396 -2.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 27.57 -0.45 4395 -2
8
6301 (KMTUY) 小松製作所 44.15 0.91 7038 -1
5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 8.96 -0.07 2856 -23.
5
6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 -0.24 2263 -18
5
6857 (ATEYY) シスメックス 8.69 -0.02 1385 -1
5
4543 (TRUMY) テルモ 12.62 -0.23 2012 -1
3
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.05 -0.45 1443 -73.
5
（時価総額上位50位、1ドル159.4円換
算）《AN》
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