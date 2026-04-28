

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49,167.79;-62.92Nasdaq;24,887.10;+50.50CME225;60220;-20(大証比)

[NY市場データ]

27日のNY市場はまちまち。ダウ平均は62.92ドル安の49167.79ドル、ナスダックは50.50ポイント高の24887.10で取引を終了した。

イラン和平協議の停滞で原油高を警戒した売りに、寄り付き後、まちまち。ダラス連銀製造業活動指数が予想外のマイナスとなり相場は下落した。中盤にかけ、ナスダックは主要企業決算の発表を今週に控え、期待感に持ち直し上昇に転じ、過去最高値を更新。終盤にかけ、ダウも下げ幅を縮小し、まちまちで終了した。セクター別では、メディア・娯楽、銀行が上昇、消費者サービスが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比20円安の60220円。ADR市場では、対東証比較（1ドル159.40円換算）で、東京エレク＜8031＞、ディスコ＜6146＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢《YY》