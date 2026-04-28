*08:03JST 米国株式市場はまちまち、原油高を嫌気も主要企業決算への期待が下支え

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（27日）

APR27

Ｏ 60065（ドル建て）

Ｈ 61000

Ｌ 59700

Ｃ 60245 大証比+5（イブニング比+25）

Vol 4699



APR27

Ｏ 60050（円建て）

Ｈ 60960

Ｌ 59685

Ｃ 60220 大証比-20（イブニング比+0）

Vol 17639

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（27日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル159.40円換算）で、東京エレク＜8031＞、ディス

コ＜6146＞、日本電産＜6594＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) アイシン精機 14.21 -0.98 2265 5

8

8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.45 -0.03 5141 3

4

8035 (TOELY) 住友商事 35.78 -0.49 5703 1

0

6758 (SONY.N) TDK 17.04 0.05 2716 -

2

9432 (NTTYY) KDDI 15.78 -0.28 2515 -

3

8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.01 -0.05 960 21.

4

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.60 0.71 5356

0

9983 (FRCOY) ソフトバンクG 17.92 -1.44 5713 -13

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 -3.95 4913 20

8

4063 (SHECY) 信越化学工業 21.71 0.51 6921 -2

8

8001 (ITOCY) 丸紅 369.47 -2.86 5889 -2

1

8316 (SMFG.N) みずほFG 8.27 0.16 6591 -

7

8031 (MITSY) 東京エレク 146.45 0.65 46688 -41

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7173 -12

9

4568 (DSNKY) 第一三共 16.23 0.67 2587 -15.

5

9433 (KDDIY) 関西電力 7.25 -0.49 2311 -144.

5

7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.04 -0.09 960 -96

6

8766 (TKOMY) 三井不動産 32.00 0.00 1700 -

1

7267 (HMC.N) スズキ 44.32 -0.18 1766 -1

0

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.03 -0.13 5748 -3

3

6902 (DNZOY) ファナック 22.49 1.44 7170 -8

6

4519 (CHGCY) 中外製薬 23.19 -4.03 7393 -5

2

4661 (OLCLY) オリエンランド 14.88 -0.12 2372 -15.

5

8411 (MFG.N) オリックス 31.55 1.15 5029 15

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 13.38 -0.11 21328 -14

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.36 -0.27 5216 -

2

7741 (HOCPY) キヤノン 25.09 -0.15 3999 -

6

6503 (MIELY) 三菱電機 75.82 0.26 6043 -

5

6981 (MRAAY) 日東電工 20.44 0.23 3258 -4

4

7751 (CAJPY) 任天堂 12.38 -0.04 7893

0

6273 (SMCAY) SMC 23.73 1.33 75651 17

1

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.75 0.35 379 2

8

6146 (DSCSY) ディスコ 47.20 1.50 75237 -79

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 11.71 -0.25 1867 -11.

5

8053 (SSUMY) 三菱商事 30.06 -0.96 4792 -1

8

6702 (FJTSY) 富士通 23.84 0.68 3800 -2

5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.10 14.50 20100 -36

5

5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.30 0.04 3284 -1

7

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.33 1.13 1965 207.

5

8002 (MARUY) 三井物産 713.19 -11.73 5684 -

6

6723 (RNECY) ルネサス 9.71 -0.09 3096 -2

8

6954 (FANUY) 京セラ 16.65 -0.46 2654 -

4

8725 (MSADY) 第一生命HD 17.51 -0.20 1396 -2.

5

8801 (MTSFY) 三菱地所 27.57 -0.45 4395 -2

8

6301 (KMTUY) 小松製作所 44.15 0.91 7038 -1

5

4901 (FUJIY) 富士フイルム 8.96 -0.07 2856 -23.

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 -0.24 2263 -18

5

6857 (ATEYY) シスメックス 8.69 -0.02 1385 -1

5

4543 (TRUMY) テルモ 12.62 -0.23 2012 -1

3

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.05 -0.45 1443 -73.

5

（時価総額上位50位、1ドル159.4円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 12.33 1965 207.5 11.8

1

7182 (JPPTY) 日産自動車 4.75 379 28 7.9

8

9104 (MSLOY) 川崎汽船 16.25 2590 145 5.9

3

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.40 1546 72 4.8

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4913 208 4.4

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8802 (MITEY) 住友不動産 14.00 4463 -213 -4.5

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.55 2263 -185 -7.5

6

9433 (KDDIY) 関西電力 7.25 2311 -144.5 -5.8

8

8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.05 1443 -73.5 -4.8

5



「米国株式市場概況」（27日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49167.79 前日比：-62.92

始値：49112.20 高値：49353.69 安値：49029.47

年初来高値：50188.14 年初来安値：45166.64

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：24887.10 前日比：50.50

始値：24799.64 高値：24899.37 安値：24694.82

年初来高値：24887.10 年初来安値：20794.64

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：7173.91 前日比：8.83

始値：7152.72 高値：7178.74 安値：7146.72

年初来高値：7173.91 年初来安値：6343.72

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.948％ 米10年国債 4.335％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は62.92ドル安の49167.79ドル、ナスダックは5

0.50ポイント高の24887.10で取引を終了した。

イラン和平協議の停滞で原油高を警戒した売りに、寄り付き後、まちまち。ダラス

連銀製造業活動指数が予想外のマイナスとなり相場は下落した。中盤にかけ、ナス

ダックは主要企業決算の発表を今週に控え、期待感に持ち直し上昇に転じ、過去最

高値を更新。終盤にかけ、ダウも下げ幅を縮小し、まちまちで終了した。セクター

別では、メディア・娯楽、銀行が上昇、消費者サービスが下落した。

半導体メーカーのクアルコム（QCOM）は人工知能（AI）開発スタートアップのオー

プンAIとAI搭載スマートフォーン用プロセッサ開発で提携を発表し、上昇。携帯端

末のアップル（AAPL）は競争激化懸念に売られた。製薬会社のオルガノン（OGN）は

インドの同業、サン・ファーマシューティカル・インダストリーズによる買収が発

表され、上昇。宅配ピザチェーンのドミノピザ（DPZ）は、第1四半期決算で調整後

の1株当たり利益が予想を下回り、下落。テクノロジー会社のマイクロソフト（MSF

T）はオープンAIとAIを巡る独占契約終了との報道が嫌気されたが、空売り投資家で

知られるマイケル・バーリ氏による同社株保有が明らかになり、小幅高。

写真・画像共有ソーシャルメディア・サービス会社のスナップ（SNAP）やサイバー

セキュリティ製品・サービス会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRW

D）はアナリストが投資判断を引き上げ上昇。ソフトウエアメーカーのアドビ（ADB

E）はアナリストの投資判断引き下げで下落した。

レビット報道官は27日、トランプ大統領がイランの提案を協議するため国家安全保

障担当の高官と会合を開いたことを記者団に明らかにした。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》