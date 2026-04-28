福井銀行、福邦銀行との合併認可を取得、5月2日付で新「福井銀行」が発足へ

■銀行法に基づく認可を取得、商号は「株式会社福井銀行」を継承

福井銀行<8362>(東証プライム)は4月27日、福邦銀行との合併に係る認可を取得したと発表した。両行は関係当局の許認可等を前提に合併を目指して準備を進めてきたが、同日、銀行法第30条第1項に基づく認可を取得し、2026年5月2日付で新たな「福井銀行」としてスタートする。

合併銀行の商号は株式会社福井銀行、英文名称はThe Fukui Bank, Ltd.。本店所在地は福井県福井市順化一丁目1番1号で、現福井銀行の本店所在地を引き継ぐ。代表者は取締役会長兼代表執行役の林正博氏、取締役兼代表執行役頭取の長谷川英一氏となる。

合併後の資本金は179億6500万円。2025年9月末における2行単体単純合算ベースで、預金残高は3兆2,950億円、貸出金残高は2兆4,482億円、従業員数は2,087人。店舗数は135か店となり、地域金融機関として新体制へ移行する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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