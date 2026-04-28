アウンコンサルティング、グローカルマーケティングと業務提携、地域企業の海外展開とAI最適化支援を強化

■AI検索時代に対応し、AIO支援や海外・多言語マーケティングの提供価値を拡大

アウンコンサルティング<2459>(東証スタンダード)は4月27日、グローカルマーケティングとマーケティング分野における業務提携契約を締結したと発表した。生成AIの普及で検索・情報流通の構造が変化するなか、地域創造とグローバル展開を掛け合わせ、企業の成長支援を強化する。

同提携では、グローカルマーケティングが持つ地域に根差した支援の知見・実行力と、アウンコンサルティングが持つ海外・多言語のグローバル領域に関する知見・視点を相互に補完する。地域企業が抱える「採用」「販路拡大」「デジタル活用」などの課題に対し、国内市場に加えて海外市場も視野に入れた支援体制を整える。

今後は、両社の既存顧客への相互紹介を進め、共同での提案・運用体制を整備する。アウンコンサルティングが注力するAIO(AI最適化)支援では、AI検索における言及・引用状況の可視化から改善提案、施策実行まで一気通貫で支援し、企業の情報発信力とブランド価値向上に寄与する。なお、同提携による同社連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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