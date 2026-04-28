松屋フーズ、アプリ会員550万人記念でPayPayクーポン配信、最大15%還元

■4月29日から5月6日までは最大15%、5月7日から17日までは最大10%を還元

松屋フーズホールディングス<9887>(東証プライム)傘下の松屋フーズは4月29日、松屋アプリ会員550万人達成を記念し、「松屋フーズ公式アプリ」などで使えるPayPayクーポンを期間限定で配信すると発表した。対象期間は2026年4月29日から5月17日までで、PayPay決済による事前注文でPayPayポイントが戻る。

4月29日0時から5月6日23時59分までは最大15%、5月7日0時から5月17日23時59分までは最大10%を還元する。対象は「松弁ネット」「松屋モバイルオーダー」「松弁デリバリー」「松弁ネットミニアプリ」での注文で、1回800円(税込)以上をPayPayで事前決済した場合に適用される。付与上限は200ポイント/回で、期間中は何度でも利用できる。

対象店舗は全国の松屋、松のや、マイカリー食堂、すし松、松軒中華食堂、松太郎、ステーキ屋松、ステーキ定食&丼 松牛、麦のトリコ、トゥックン²など。ただし一部店舗やパーキングエリア内の店舗などは除く。15%クーポンと10%クーポンは別々に取得する必要がある。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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