フルッタフルッタ、台湾・タイ市場でKFS社とMOU締結、アサイー製品の現地展開を本格化

■現地生産・現地消費の体制構築で物流コストや為替リスクを低減

フルッタフルッタ<2586>(東証グロース)は4月27日、台湾の食品メーカーである金利食安科技股份有限公司(KEE Fresh & Safe Foodtech Co., Ltd.、KFS社)との間で、台湾およびタイ市場における同社ブランド製品の製造・販売ライセンスならびに販売代理に関する基本合意書(MOU)を締結したと発表した。

同社は、アグロフォレストリー農法による高品質なアマゾンフルーツの普及を進め、海外市場展開を中長期的な成長戦略の重要課題に位置付けている。台湾やタイでは健康志向の高まりを背景に、主力商品であるアサイー関連製品への需要が拡大しており、現地に根ざした強力なパートナーとの提携が不可欠と判断した。

KFS社はアジア初かつ最大のHPP(High Pressure Processing:超高圧低温滅菌)受託加工施設を持つ専門食品加工メーカーで、6,000気圧の圧力により食品の鮮度、風味、栄養素を保持した無添加食品の製造を得意とする。今回のMOUにより、現地生産・現地消費のサプライチェーンを構築し、物流コストや為替変動リスク、リードタイムの低減を図る。台湾市場ではKFS社に独占的な販売権を付与し、販売網を活用したシェア獲得を目指す。業績への影響は軽微と見込むが、中長期的な海外事業の成長と収益基盤拡大につなげる方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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