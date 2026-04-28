ジーデップ・アドバンス、AI関連製品・サービスで16億円受注、27年5月期に売上計上へ

■AI関連インフラ需要を捉え、16億円規模の案件獲得で受注力を示す

ジーデップ・アドバンス<5885>(東証スタンダード)は4月27日、取引先から大口受注を獲得したと発表した。受注内容はAI用サーバー機および関連製品、ソリューションサービスで、受注金額は16億円。契約納期は2027年5月期を予定する。

同社は、同件の売上計上を2027年5月期中に予定している。AI関連インフラ需要が高まるなか、大口案件の獲得により、同社の事業基盤と受注力を示す内容となる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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