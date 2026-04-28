*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ニッポン高度紙工業、パワーエックス、湖北工業など

銘柄名<コード>27日終値⇒前日比

住友ファーマ＜4506＞ 1935 -126

本日は公募株の受渡期日。

カカクコム＜2371＞ 2625 -125

EQTによる買収検討報道などで直近急伸。

スカパーJSAT＜9412＞ 3090 -195

「観測機会最適化システム」開発で先週末に上昇。

パルグループHD＜2726＞ 1503 -55

日銀利上げ見送りによる円安懸念も。

商船三井＜9104＞ 5773 -349

本日は海運セクターが業種別下落率トップに。

メルカリ＜4385＞ 3825 -170

AI競合懸念などにも警戒か。

ベイカレント＜6532＞ 5072 -290

直近で開けた真空地帯を下げる動きに。

日本郵船＜9101＞ 5580 -294

SCFIなどコンテナ運賃も伸び悩み。

マルマエ＜6264＞ 1902 -83

直近高値近辺では戻り売り圧力も。

きんでん＜1944＞ 6932 -281

本日決算発表の予定となっているが。

ソケッツ＜3634＞ 778 +100

業績上方修正を引き続き買い材料視。

テクノホライゾン＜6629＞ 1311 +300

営業益や配当予想を上方修正。

ニッポン高度紙工業＜3891＞ 6150 +1000

引き続き好決算や増配を評価へ。

菊池製作所＜3444＞ 1657 +157

主力のFA関連株の上昇も目立ち。

梅乃宿酒造＜559A＞ 1180 +130

先週末にIPO、需給妙味で値幅取りの動き向かう。

ReYuu＜9425＞ 277 +20

イメージワンなどとのデータセンター合弁会社設立に期待。

ヒーハイスト＜6433＞ 1664 +155

主力企業の好決算発表でFA関連株に人気。

イメージワン＜2667＞ 236 +18

AI特化型高性能データセンターの開発・運営体制の合弁会社設立へ。

湖北工業＜6524＞ 5650 +630

政府が海底ケーブルでEUと協力などと伝わる。

河西工業＜7256＞ 381 -74

過熱警戒感で短期資金の利食い売り。

太洋物産<9941> 1390 -259

新株予約権の発行などをマイナス視か。

レナサイエンス<4889> 1179 -2

PAI-1阻害薬RS5614の局所進行非小細胞肺がんを対象とした

第2相試験（医師主導治験）が開始。

デジプラ<3691> 1989 +132

前週末大幅高の買い人気継続。

グロービング<277A> 2378 -104

東証グロースからプライムへ上場市場区分変更すると発表し

前週末買われる。本日は売り優勢。

Birdman<7063> 103 +4

前週末まで4日続落で押し目買い優勢。

ジーネクスト<4179> 296 -41

前週末大幅高の反動安。

プロパティDBK<4389> 796 +6

25日線を明確に上回り先高期待高まる。

データHR<3628> 455 -20

26年3月期業績見込みを下方修正

アーキテクツSJ<6085> 540 +24

3月高値更新し先高期待高まる。

QDレーザ<6613> 1533 +68

21日高値で達成感。

パワーエックス<485A> 8970 +1230

1株を3株に分割すると発表し前週末に年初来高値更新。《CS》