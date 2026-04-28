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前日に動いた銘柄 part2ニッポン高度紙工業、パワーエックス、湖北工業など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2ニッポン高度紙工業、パワーエックス、湖北工業など
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
住友ファーマ＜4506＞ 1935 -126
本日は公募株の受渡期日。
カカクコム＜2371＞ 2625 -125
EQTによる買収検討報道などで直近急伸。
スカパーJSAT＜9412＞ 3090 -195
「観測機会最適化システム」開発で先週末に上昇。
パルグループHD＜2726＞ 1503 -55
日銀利上げ見送りによる円安懸念も。
商船三井＜9104＞ 5773 -349
本日は海運セクターが業種別下落率トップに。
メルカリ＜4385＞ 3825 -170
AI競合懸念などにも警戒か。
ベイカレント＜6532＞ 5072 -290
直近で開けた真空地帯を下げる動きに。
日本郵船＜9101＞ 5580 -294
SCFIなどコンテナ運賃も伸び悩み。
マルマエ＜6264＞ 1902 -83
直近高値近辺では戻り売り圧力も。
きんでん＜1944＞ 6932 -281
本日決算発表の予定となっているが。
ソケッツ＜3634＞ 778 +100
業績上方修正を引き続き買い材料視。
テクノホライゾン＜6629＞ 1311 +300
営業益や配当予想を上方修正。
ニッポン高度紙工業＜3891＞ 6150 +1000
引き続き好決算や増配を評価へ。
菊池製作所＜3444＞ 1657 +157
主力のFA関連株の上昇も目立ち。
梅乃宿酒造＜559A＞ 1180 +130
先週末にIPO、需給妙味で値幅取りの動き向かう。
ReYuu＜9425＞ 277 +20
イメージワンなどとのデータセンター合弁会社設立に期待。
ヒーハイスト＜6433＞ 1664 +155
主力企業の好決算発表でFA関連株に人気。
イメージワン＜2667＞ 236 +18
AI特化型高性能データセンターの開発・運営体制の合弁会社設立へ。
湖北工業＜6524＞ 5650 +630
政府が海底ケーブルでEUと協力などと伝わる。
河西工業＜7256＞ 381 -74
過熱警戒感で短期資金の利食い売り。
太洋物産<9941> 1390 -259
新株予約権の発行などをマイナス視か。
レナサイエンス<4889> 1179 -2
PAI-1阻害薬RS5614の局所進行非小細胞肺がんを対象とした
第2相試験（医師主導治験）が開始。
デジプラ<3691> 1989 +132
前週末大幅高の買い人気継続。
グロービング<277A> 2378 -104
東証グロースからプライムへ上場市場区分変更すると発表し
前週末買われる。本日は売り優勢。
Birdman<7063> 103 +4
前週末まで4日続落で押し目買い優勢。
ジーネクスト<4179> 296 -41
前週末大幅高の反動安。
プロパティDBK<4389> 796 +6
25日線を明確に上回り先高期待高まる。
データHR<3628> 455 -20
26年3月期業績見込みを下方修正
アーキテクツSJ<6085> 540 +24
3月高値更新し先高期待高まる。
QDレーザ<6613> 1533 +68
21日高値で達成感。
パワーエックス<485A> 8970 +1230
1株を3株に分割すると発表し前週末に年初来高値更新。《CS》
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