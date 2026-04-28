ライク、株主優待制度を追加拡充、1年以上継続保有株主への加算ポイントを見直し

■株主意見を踏まえ4月13日公表内容を変更、中長期保有への還元を強化

ライク<2462>(東証プライム)は4月27日、株主優待制度の追加拡充を発表した。4月13日に公表した「株主優待制度の変更に関するお知らせ」を変更するもので、株主からの意見を踏まえ、株式を1年以上継続保有する株主向けの優待ポイント制度を見直す。

同制度では、2026年5月末日以降、毎年5月末日現在の株主名簿に記載された株主を対象に、保有株式数に応じて通常ポイントを進呈する。通常進呈ポイントは300～399株の4,000ポイントから、3,000株以上の72,000ポイントまで設定する。

1年以上継続保有加算ポイントは、2025年5月末日、2025年11月末日、2026年5月末日の各基準日に、500株以上を同一株主番号で継続保有する株主が対象となる。加算ポイントは500～799株の3,000ポイントから、3,000株以上の20,000ポイントまで。ポイントは食品、電化製品、ギフト、雑貨、電子マネー・ポイントなど5,000点以上の商品と交換できる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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