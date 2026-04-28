Shinwa　Wise　HD、「北大路魯山人」特別オークションの落札結果を発表、落札額6億8362万円

■出品数402点すべてが落札、単一コレクター蒐集品を対象に開催

Shinwa Wise Holdings<2437>(東証スタンダード)は4月27日、連結子会社のShinwa Auctionが開催した「北大路魯山人」特別オークションの落札結果を発表した。同オークションは4月23日に開催され、単一コレクターが長年にわたり蒐集した北大路魯山人の作品およびゆかりの品を対象とした。

落札結果は速報値で、出品数402点に対し落札数は402点、落札率は100.0%となった。落札額は手数料込みで6億8362万3250円、落札手数料は8916万8250円。同社は、落札額そのものではなく、落札手数料が売上高に計上されるとしている。

オークション事業は同社グループの主要事業の一つであり、投資家向け情報提供を充実させるため、今後はShinwa Auctionおよびアイアートが開催するオークションの落札結果を継続的に開示する方針。同オークションの売上は2026年5月期の連結業績に反映される見込みだが、現時点で公表済みの通期連結業績予想に変更はない。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

