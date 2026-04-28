ビーウィズ、マレーシアRadiant社を子会社化、Omnia　LINKの海外展開を加速

■ASEAN市場開拓の足場を構築

ビーウィズ<9216>(東証プライム)は4月27日、マレーシアのRadiant Communication Sdn.Bhd.の株式85%を取得し、連結子会社化するための株式譲渡契約を締結すると発表した。取得価額は普通株式33百万MYR(13億2000万円)、アドバイザリー費用等を含め概算14億7000万円。業績達成割合に応じ、0MYR～9.5百万MYRのアーンアウト対価も設定する。

同社はコンタクトセンター・BPO事業を基軸に、クラウドPBX「Omnia LINK」を自社開発し、外販事業では国内100社以上に導入している。国内クラウドPBX市場の高成長を見込み、収益性の高い外販事業の売上比率拡大を進めるなか、海外展開の第一弾としてマレーシアを選定した。

Radiant社は1997年設立で、電話設備やネットワーク機器の構築・保守に加え、コンタクトセンター向けAIエージェントソリューション「KeyAI」やCRMなどを展開する。ビーウィズは同社の業界プレゼンスを活用し、Omnia LINKのローカライズと市場浸透を加速させる。将来的にはASEAN展開やKeyAIの日本市場展開も視野に入れる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

