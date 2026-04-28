*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ファナック、キーエンス、中外製薬など

銘柄名<コード>27日終値⇒前日比

オーバル＜7727＞ 728 +53

26年3月期利益見込みを上方修正。

ヒューリック＜3003＞ 1743.5 -91.5

第1四半期営業利益2.0％減。

ゼンリン＜9474＞ 880 -84

26年3月期営業利益10.7％減。従来予想の9.6％増を下回る。

鈴木＜6785＞ 3045 +333

26年6月期業績と配当予想を上方修正。

合同鉄＜5410＞ 3040 -370

営業利益は前期28.6％減・今期33.8％減予想。

三谷産業＜8285＞ 680 -103

27年3月期営業利益11.2％減予想。

ファナック＜6954＞ 7256 +1000

想定を上回る好決算や自社株買いを発表。

キーエンス＜6861＞ 73180 +10000

想定上回る好決算や資本政策の前進を好感。

ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 4885 +690

前期業績予想は想定以上の上方修正に。

ギフティ＜4449＞ 1140 +77

一部ユーチューブで取り上げられている。

リガク＜268A＞ 2787 +353

ジェフリーズ証券では新規に買い推奨。

SMC＜6273＞ 75480 +5010

英パリサー・キャピタルが自社株買い要請意向と伝わる。

日本マイクロニクス＜6871＞ 13360 +820

半導体関連株の上昇基調が継続で。

ローツェ＜6323＞ 3996 +358

ジェフリーズ証券では新規に買い推奨観測。

アイチ＜6345＞ 1422 +76

今期も連続増益見通しで配当利回り妙味も。

ミスミグループ本社＜9962＞ 3393 +351

FA関連株上昇の流れに乗る。

富士電機＜6504＞ 13040 +830

パワー半導体業界再編の期待も波及か。

エスコン＜8892＞ 1200 +64

今期の増益・増配見通しをポジティブ視。

SREHD＜2980＞ 3400 +150

一部ユーチューブで注目銘柄に取り上げられる。

安川電機＜6506＞ 5462 +312

ファナックが好決算を発表して株価急伸。

ナブテスコ<6268> 5032 +344

FA関連株の上昇に連れ高する展開へ。

JX金属<5016> 4860 +235

AI関連として押し目買いの動き優勢に。

浜松ホトニクス<6965> 2053.5 +132

光電融合の関連銘柄として関心向かうか。

広済堂HD<7868> 540 +37

特に目立った材料は表面化していないようだが。

中外製薬<4519> 7445 -1400

第1四半期の堅調決算発表も出尽くし感が優勢。

KOA<6999> 1784 -227

今期の大幅減益見通しをマイナス視。

野村総合研究所<4307> 4409 -683

慎重なガイダンスや中計をマイナス視か。

不二製油<2607> 3085 -288

減損の計上などによる業績下方修正を発表で。

ローム<6963> 3419 -346

デンソーの買収提案撤回報道が伝わり。

野村<8604> 1230.5 -81.5

前期最終益はコンセンサス下振れ。

ARCHION<543A> 316 -24

処分売りによる株価下落が続く形。

日本製紙<3863> 1302 -130

上値到達感広がり見切り売りの動きが優勢に。

KLab<3656> 249 -9

新タイトルのセルラン失速などで。《CS》