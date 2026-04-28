関連記事
前日に動いた銘柄 part1ファナック、キーエンス、中外製薬など
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ファナック、キーエンス、中外製薬など
銘柄名<コード>27日終値⇒前日比
オーバル＜7727＞ 728 +53
26年3月期利益見込みを上方修正。
ヒューリック＜3003＞ 1743.5 -91.5
第1四半期営業利益2.0％減。
ゼンリン＜9474＞ 880 -84
26年3月期営業利益10.7％減。従来予想の9.6％増を下回る。
鈴木＜6785＞ 3045 +333
26年6月期業績と配当予想を上方修正。
合同鉄＜5410＞ 3040 -370
営業利益は前期28.6％減・今期33.8％減予想。
三谷産業＜8285＞ 680 -103
27年3月期営業利益11.2％減予想。
ファナック＜6954＞ 7256 +1000
想定を上回る好決算や自社株買いを発表。
キーエンス＜6861＞ 73180 +10000
想定上回る好決算や資本政策の前進を好感。
ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 4885 +690
前期業績予想は想定以上の上方修正に。
ギフティ＜4449＞ 1140 +77
一部ユーチューブで取り上げられている。
リガク＜268A＞ 2787 +353
ジェフリーズ証券では新規に買い推奨。
SMC＜6273＞ 75480 +5010
英パリサー・キャピタルが自社株買い要請意向と伝わる。
日本マイクロニクス＜6871＞ 13360 +820
半導体関連株の上昇基調が継続で。
ローツェ＜6323＞ 3996 +358
ジェフリーズ証券では新規に買い推奨観測。
アイチ＜6345＞ 1422 +76
今期も連続増益見通しで配当利回り妙味も。
ミスミグループ本社＜9962＞ 3393 +351
FA関連株上昇の流れに乗る。
富士電機＜6504＞ 13040 +830
パワー半導体業界再編の期待も波及か。
エスコン＜8892＞ 1200 +64
今期の増益・増配見通しをポジティブ視。
SREHD＜2980＞ 3400 +150
一部ユーチューブで注目銘柄に取り上げられる。
安川電機＜6506＞ 5462 +312
ファナックが好決算を発表して株価急伸。
ナブテスコ<6268> 5032 +344
FA関連株の上昇に連れ高する展開へ。
JX金属<5016> 4860 +235
AI関連として押し目買いの動き優勢に。
浜松ホトニクス<6965> 2053.5 +132
光電融合の関連銘柄として関心向かうか。
広済堂HD<7868> 540 +37
特に目立った材料は表面化していないようだが。
中外製薬<4519> 7445 -1400
第1四半期の堅調決算発表も出尽くし感が優勢。
KOA<6999> 1784 -227
今期の大幅減益見通しをマイナス視。
野村総合研究所<4307> 4409 -683
慎重なガイダンスや中計をマイナス視か。
不二製油<2607> 3085 -288
減損の計上などによる業績下方修正を発表で。
ローム<6963> 3419 -346
デンソーの買収提案撤回報道が伝わり。
野村<8604> 1230.5 -81.5
前期最終益はコンセンサス下振れ。
ARCHION<543A> 316 -24
処分売りによる株価下落が続く形。
日本製紙<3863> 1302 -130
上値到達感広がり見切り売りの動きが優勢に。
KLab<3656> 249 -9
新タイトルのセルラン失速などで。《CS》
スポンサードリンク