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今日の注目スケジュール：失業率、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米FHFA住宅価格指数など

2026年4月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：失業率、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米FHFA住宅価格指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(3月)　1.18倍　1.19倍
08:30　失業率(3月)　2.6％　2.6％
14:00　消費者物価のコア指標(日本銀行)
15:00　工作機械受注(3月)　　28.1％
15:30　日本取引所グループの山道CEOが定例会見
15:30　植田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.75％　0.75％


＜海外＞
17:00　欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
19:30　印・鉱工業生産(3月)　2.9％　5.2％
21:00　ブ・IBGEインフレ率(IPCA-15)(4月)　　0.44％
22:00　米・S&PCS20都市住宅価格指数(2月)　　1.18％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(2月)　　0.1％
23:00　米・消費者信頼感指数(4月)　90.0　91.8


米・連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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