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今日の注目スケジュール：失業率、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米FHFA住宅価格指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：失業率、日銀政策委員会・金融政策決定会合、米FHFA住宅価格指数など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(3月) 1.18倍 1.19倍
08:30 失業率(3月) 2.6％ 2.6％
14:00 消費者物価のコア指標(日本銀行)
15:00 工作機械受注(3月) 28.1％
15:30 日本取引所グループの山道CEOが定例会見
15:30 植田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 0.75％ 0.75％
＜海外＞
17:00 欧・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
19:30 印・鉱工業生産(3月) 2.9％ 5.2％
21:00 ブ・IBGEインフレ率(IPCA-15)(4月) 0.44％
22:00 米・S&PCS20都市住宅価格指数(2月) 1.18％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(2月) 0.1％
23:00 米・消費者信頼感指数(4月) 90.0 91.8
米・連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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