*19:00JST 27日の香港市場概況：香港市場は反落、地政学リスクへの警戒感が足かせ

週明け27日の香港市場は反落。主要90銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比52.42ポイント（0.20％）安の25925.65ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が19.30ポイント（0.22％）安の8756.32ポイントと反落した。

米国とイランの停戦協議の先行き不透明感が意識され、地政学リスクへの警戒から積極的な買いは手控えられた。また、人工知能（AI）セクターの下落も指数の足かせに。中国のAI企業DeepSeek（ディープシーク）が新AIモデルを大幅に値引きすると報じられ、採算悪化の懸念が高まったもようだ。半面、指数の下値は限定的。中国の景気不安が後退していることが指数をサポートした。3月の中国の工業企業利益の伸び率が1-2月から加速している。

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬関連の下落が目立った。華潤医薬集団（3320/HK）が8.5％、英セキ智能（3696/HK）が6.9％、国薬HD（1099/HK）が3.8％安、中国生物製薬（1177/HK）が2.5％安で引けた。

また、ハイテク関連も売られた。滴普科技（1384/HK）が4.9％安、北京第四範式智能技術（6682/HK）が3.9％安、MiniMax（100/HK）が3.5％安と軟調な推移が続いた。

半面、半導体関連が高い。瀾起科技（6809/HK）が13.8％、中芯国際集成電路製造（SMIC：981/HK）が6.1％、華虹半導体（1347/HK）が6.0％、英諾賽科（蘇州）科技（2577/HK）が5.1％ずつ上昇した。

中国本土市場は3日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比0.16％高の4086.34ポイントで取引を終了した。《AK》