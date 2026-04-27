*17:12JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストとファナックの2銘柄で約664円押し上げ

27日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり94銘柄、値下がり130銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末24日の米国市場ではまちまち。4月ミシガン大学消費者信頼感指数が過去最低に落ち込み、ダウは続落した。ただ、中盤にかけ、トランプ大統領がパキスタンに交渉団を派遣し週末のイラン和平再協議の開催が明らかになり、原油価格が一段と

下落すると下げ幅を縮小した。ナスダックについては終日堅調に推移し、過去最高値を更新した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は続伸でスタートした。前週末のナスダック高や半導体株の強い動きを背景に、寄り付きから買いが先行した。特に半導体関連株や値がさ株の一角が上昇し指数を押し上げ、後場中盤にかけて上げ幅を拡大した。前週末に好決算を発表したファナックなどフィジカルAI銘柄への物色も広がった。また、イランが米国に戦闘終結やホルムズ海峡の開放に向けた新たな提案を提示したと伝わり、投資家心理の改善につながった可能性がある。

大引けの日経平均は前営業日比821.18円高の60537.36円となった。東証プライム市場の売買高は23億818万株、売買代金は8兆3560億円だった。業種別では、電気機器、非鉄金属、機械などが上昇した一方で、海運業、鉱業、医薬品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は43.4％、対して値下がり銘柄は53.2％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位はファナック＜6954＞となり、2銘柄で日経平均を約664円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはファナックで15.98％高、同2位はキーエンス＜6861＞で15.83％高だった。

一方、値下がり寄与トップは中外薬＜4519＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、2銘柄で日経平均を約236円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは中外薬で15.83％安、同2位は野村総合研究所＜4307＞で13.41％安だった。



*15:30現在

日経平均株価 60537.36(+821.18)

値上がり銘柄数 94(寄与度+1323.31)

値下がり銘柄数 130(寄与度-502.13)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 31500 2060 497.20

＜6954＞ ファナック 7256 1000 167.61

＜9983＞ ファーストリテ 71870 1780 143.21

＜8035＞ 東エレク 47100 1250 125.71

＜5803＞ フジクラ 6347 310 62.35

＜6861＞ キーエンス 73180 10000 33.52

＜4063＞ 信越化 6949 181 30.34

＜6146＞ ディスコ 76030 4330 29.03

＜285A＞ キオクシアHD 35470 890 20.88

＜6273＞ SMC 75480 5010 16.79

＜6762＞ TDK 2718 28.5 14.33

＜6988＞ 日東電工 3302 78 13.07

＜6506＞ 安川電機 5462 312 10.46

＜4568＞ 第一三共 2602.5 103.5 10.41

＜6920＞ レーザーテック 45770 710 9.52

＜4062＞ イビデン 12670 130 8.72

＜8015＞ 豊田通商 6205 81 8.15

<6752> パナHD 3103 224 7.51

<2801> キッコーマン 1474 40 6.70

<5333> NGK 4613 185 6.20

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜4519＞ 中外製薬 7445 -1400 -140.79

＜9984＞ ソフトバンクG 5844 -119 -95.74

＜4307＞ 野村総合研究所 4409 -683 -22.90

<9433> KDDI 2518 -47 -18.91

<8058> 三菱商事 4810 -140 -14.08

<6971> 京セラ 2658 -52 -13.95

<4503> アステラス製薬 2385.5 -82.5 -13.83

<6963> ローム 3419 -346 -11.60

<6532> ベイカレント 5072 -290 -9.72

<4543> テルモ 2025 -31 -8.31

<8031> 三井物産 5690 -94 -6.30

<7832> バンナムHD 3682 -62 -6.24

<7453> 良品計画 3617 -85 -5.70

<4385> メルカリ 3825 -170 -5.70

<4578> 大塚HD 10645 -165 -5.53

<4523> エーザイ 4570 -165 -5.53

<4506> 住友ファーマ 1935 -126 -4.22

<4502> 武田薬品工業 5218 -117 -3.92

<4507> 塩野義製薬 3075 -35 -3.52

<9104> 商船三井 5773 -349 -3.51《CS》